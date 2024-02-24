ما هي مناسبة ليلة النصف من شعبان وفضل العبادة في وقتها المبارك؟

ما هي مناسبة ليلة النصف من شعبان، نجد العديد من المناسبات الهامة المتصلة بهذه الليلة الشريفة ليلة النصف من شعبان، بالإضافة إلى منزلة ليلة النصف من شعبان وما تتضمنه هذه الليلة في طياتها من روحانيات، وعلى مر السنين نجد دائمًا ليلة النصف من شعبان مكانًا للمناسبات الجليلة، كما يؤمن عدد كبير من المسلمين على أن لشهر شعبان عبادات خاصة به عن باقي الأشهر.



يدرك المسلمون ما هي مناسبة ليلة النصف من شعبان، وفضل العبادة في هذه الليلة، وكذلك في الشهر كله، وذلك حسب الاعتقاد المنتشر لدى الناس، فتراهم في شهر شعبان جادين يصومون أيامه ويقومون لياليه وبالأخص في ليلة النصف من شعبان، من أجل التقرب لله سبحانه وتعالى، كما جاء الكثير من الآراء حول موضع تفضيل ليلة النصف من شعبان وتخصيص الصيام والقيام في هذه الليلة.



ماذا هي مناسبة ليلة النصف من شعبان مكتوب

ماذا هي مناسبة ليلة النصف من شعبان مكتوب، سؤال يخطر على بال الكثيرين ويبحثون عن معرفته، مناسبة ليلة النصف من شعبان ليست مناسبة واحد بل هناك أكثر من مناسبة مرتبطة بهذه الليلة، المناسبة الأولي لليلة النصف من شعبان كان لها تأثير كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث رفع الروح المعنوية واشتياقه وتمنيه لحدوثها ألا وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة بمكة، فكما نعلم جميعًا مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وتعلقه بها، فعند هجرته وخروجه من مكة إلى المدينة قال: (والله إنك لخير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)، فهذا يدل على ما يكنه النبي من حب لهذه البلد.



كرم الله وجه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان بأن حول وجهة المسلمين وجعلهم يصلون ناحية المسجد الحرام، فكانت بمثابة استجابة لأمنية كانت مكنونة في صدره صلى الله عليه وسلم ولكن استحى النبي من طلبها، حيث قال الله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ).



من مناسبة ليلة النصف من شعبان، أنها ليلة ترفع فيها الأعمال، ويغفر الله فيها للعباد ذنوبهم بفضله وكرمه وعفوه وبرحمته، ويكفر لهم عن سيئاتهم، وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في ذلك: (يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن) رواه الطبراني، فهذه تعد واحدة من المناسبات الهامة الموجودة في ليلة النصف من شعبان والتي لابد أن نقف عندها ونضعها في عين الاعتبار، حتى يفوز العبد في هذه الليلة بمغفرة للذنوب، فمن منا لا يريد أن ينظر الله إليه نظرة في تلك الليلة يمحو الله بها خطاياه ويرفع أعماله ويكفر بها عن خطاياه.



في ليلة النصف من شعبان

ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، حيث جاء عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالي ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ومعنى نزول الله في ليلة النصف من شعبان أي نزول رحمته ولطفه على عباده فالله عز وجل منزه عن الحلول والجسمية، فيغفر الله لعباده في هذه الليلة، وود أيضا حديث آخر عن نزول رحمة الله في ليلة النصف من شعبان، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فإن الله عز وجل ينزل فيها غروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، حتى يطلع الفجر) رواه وابن ماجه والبيهقي.



أعمال ليلة النصف من شعبان

أعمال ليلة النصف من شعبان، ليس هناك نص صريح، يخصص بعض العبادات بليلة النصف من شعبان، ولكن لا حرج من إحياءها مثلها مثل أي ليلة أخرى من الليالي دون أن نزيد أو نجتهد أو نخصص بعض الأعمال لها، بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لا حرج من صيام ليلة النصف من شعبان كونها من الأيام القمرية، ولا حرج أيضا من الصيام عموما في شهر شعبان، فقد ورد في الصحيحين ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان).



الدعاء مرتبط الأعمال الصالحة ارتباط وثيق، فكل فعل أو عبادة من العبادات نجد فيها أننا ندعو الله عز وجل، فكل عبادة نفعلها تكون مرضاة وجهة الله ومن الأدعية المفضلة في ليلة النصف من شعبان:

بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، اللهم أعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.



- اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.



-اللهم في ليلة النصف من شعبان لا تشمت اعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت على عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الارض، اللهم ارحمني في بطن الارض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك.



-اللهم انك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب.



- اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم يامن لا تضيع لديك الودائع، إني أمانة لديك فأحفظني وأهلي والمؤمنين في هذه الساعة المباركة، اللهم أنزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور.



- اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوًا وغفرانًا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين، يارب أجبر كسر قلوبنا على فراقهم، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة، وأجعل ملتقانا هناك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى أوسع الطريق، بك ادفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فايقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي.