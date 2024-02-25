توقيع الكشف الطبي على 119 مريضًا بقافلة علاجية بمركزي ناصر والواسطى ببني سويف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عد (119) مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي (اطواب) مركز الواسطي و(الحمام) مركز ناصر بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف.



جاء ذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج التي تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين وتلبية احتياجتهم ، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء ، حيث تشهد مصر طفرة في عمل المجتمع المدني ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.



من جانبه .. أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة بالاضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج ، وكل ذلك بالمجان.



وأوضح أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



وأشار شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

