فستان مكشوف.. سعر إطلالة جومانا مراد يثير ضجة على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت جومانا مراد الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود مجسم يبرز أنوثتها مكشوف من الساقين والصدر، مربوطا من العنق مزينا بالورد الفضي، مع جوانتي اسود.

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء Valentino، وقد بلغ سعره حوالي 9000 آلاف يورو أي حوالي 300 الف جنيه.

واعتمدت جومانا مراد على المكياج الناعم، فوضعت اللون الأحمر في الشفاه مع البلاشر اللامع، ورفعت خصلات الشعر لأعلى بطريقة جذابة.