كل شئ قسمة ونصيب .. نصائح للتعامل مع رفض العريس للطرف الآخر

رفض العريس للعروس قد يكون تجربة صعبة ومحبطة للجميع المعنيين. إليك بعض النصائح للتعامل مع هذا الوضع.

قدم الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي،فى تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض النصائح للتعامل مع رفض العريس للعروس .

نصائح للتعامل مع رفض العريس للعروس

التواصل الصادق: قد يكون من الضروري بحث الأسباب والمشاعر التي أدت إلى رفض العريس.

يجب على العروس والعريس أن يتحدثا مع بعضهما البعض بصراحة وصدق لفهم الأسباب والمشاعر المتعلقة بهذا القرار.

الدعم المتبادل: يجب على العروس والعريس أن يدعما بعضهما البعض خلال هذه الفترة الصعبة.

يمكن للأصدقاء والعائلة أيضًا أن يقدموا الدعم العاطفي والمعنوي لكل منهما.

البحث عن المساعدة الاحترافية: قد تكون هناك حاجة للتوجه إلى مستشار زواج أو مدرب علاقات للحصول على المساعدة الاحترافية في التعامل مع هذا الوضع الصعب، يمكن للمساعدة الاحترافية أن توفر المشورة والإرشاد والتقنيات للتعامل مع الألم والصدمة.

العناية بالنفس: يجب على العروس أن تأخذ وقتًا للعناية بنفسها والتركيز على الشفاء العاطفي، قد يكون من المفيد القيام بأنشطة تهدئة مثل اليوغا أو الاسترخاء أو القراءة أو السفر للتخفيف من الضغط النفسي.

الوقت والصبر: يجب أن يكون هناك فهم لأن الشفاء والتعافي يحتاجان إلى الوقت. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعامل مع رفض العريس واستعادة الثقة والتوازن العاطفي.

النظر إلى المستقبل: يجب على العروس أن تحافظ على الأمل وتتذكر أن هذا الرفض ليس نهاية العالم. قد يأتي الحب والسعادة في المستقبل مع شخص آخر يقدرها ويحترمها.

مهما كانت الأسباب والمشاعر وراء رفض العريس للعروس، يجب أن تبقى الحب والرحمة والاحترام والتفاهم في قلب التعامل بين الأطراف المعنية.