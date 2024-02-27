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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ماكرون: الانتصار على روسيا أمر ضروري لأمن واستقرار أوروبا

ماكرون
ماكرون

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونـ الحلفاء الأوروبيين، أنه يتعين عليهم تقديم دعم سريع لتعزيز أوكرانيا، وسط هجمات روسية أكثر صرامة على ساحة المعركة، مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث.

وقال ماكرون في أثناء استضافته 20 رئيس دولة وحكومة أوروبية ومسؤولين غربيين آخرين في باريس لإظهار وحدة أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من إطلاق روسيا عملية عسكرية 'نحن بصدد ضمان أمننا الجماعي لليوم وغداً' غزو ​​واسع النطاق.

وأضاف ماكرون خلال الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي، والذي ضم المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس البولندي أندريه دودا بالإضافة إلى زعماء دول البلطيق: “لا يمكن لروسيا ولا يجب عليها أن تفوز بهذه الحرب”.

وأوضح ماكرون: “في الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، شهدنا أن روسيا أصبحت أكثر صرامة”. وأضاف: 'نعلم أيضًا أن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة، خاصة لصدمة الرأي العام الأوكراني'.

ويشير المؤتمر أيضا إلى حرص ماكرون على تقديم نفسه باعتباره بطلا أوروبيا لقضية أوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة من أن دعم الولايات المتحدة قد يتضاءل في السنوات المقبلة.

وقال ماكرون إن حلفاء أوكرانيا بحاجة إلى 'تحفيز' دعمهم.

بالنسبة لماكرون، يعد المؤتمر أيضًا فرصة لإظهار الاستقلال الأوروبي في المسائل الأمنية، وهو ما دعا إليه حتى قبل الغزو الروسي.

وكان شولتز ودودا من بين نحو 25 رئيس دولة وحكومة أوروبية حضروا المؤتمر، بينما انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي افتراضيًا.

وبعد النجاحات الأولية في صد الجيش الروسي، عانت أوكرانيا من انتكاسات في ساحات القتال الشرقية، حيث اشتكى جنرالاتها من نقص الأسلحة والجنود.

وفي حديثه للصحفيين يوم الأحد، قال زيلينسكي إن القادة في أوروبا أدركوا 'مدى خطورة' الحرب على 'أوروبا بأكملها'.

وقال: 'أعتقد أنهم أدركوا أن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين سيواصل هذه الحرب'.

لكن المسؤولين يقولون إن اجتماع ماكرون ليس مناسبة للإعلان عن تسليم أسلحة جديدة لأوكرانيا، بل مناسبة لتبادل الأفكار حول كيفية زيادة الكفاءة على الأرض، فضلا عن زيادة التنسيق بين أوكرانيا وحلفائها.

وأصبحت إمدادات الذخيرة قضية حاسمة بالنسبة لكييف. ومع ذلك، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدفه المتمثل في إرسال مليون طلقة من قذائف المدفعية إلى أوكرانيا بحلول شهر مارس/آذار.

وتابع: 'يجب أن نكون قادرين على تقديم المزيد من القذائف. 

وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي: “المبدأ هو أنه سيتم شراء القذائف حيثما تكون متاحة”. 'لا يوجد موقف [فرنسي] عقائدي'.

فيمما نوه وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأحد، إن نصف المساعدات العسكرية التي تعهد بها الغرب لكييف يتم تسليمها متأخرًا، معربًا عن أسفه لأن 'الالتزام لا يعني التسليم'.

ودون تقديم تفاصيل، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي عارض منذ فترة طويلة الإمدادات العسكرية لأوكرانيا واتخذ موقفا يعتبره بعض النقاد مؤيدا لروسيا، قبل سفره إلى باريس إن العديد من أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي يفكرون في إرسال جنود إلى أوكرانيا. على أساس ثنائي.

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