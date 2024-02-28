لمدة أسبوعين.. تعرفي على دايت الإنقاذ السريع قبل رمضان

نشرت الدكتور هبة ياسر ، أخصائي التغذية العلاجية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الدكتور هبة ياسر، الدايت السريع لإنقاذ الوزن قبل رمضان.

وتابعت هبة ياسر، دايت الإنقاذ قبل رمضان نظام غذائي لمده اسبوعين الافطار من ٦ ل ٩ الصبح ..اول ما نصحي نشرب كوب ماء بارد و كوب قهوه خضراء او شاي اخضر بدون سكر ، وبعدها ب نص ساعه الفطار

الفطار

٣ معالق فول(بدون زيت) +بيضه مسلوقه +خياره و نص رغيف بلدي.

اليوم الثاني.. علبه زبادي قليله الدسم و تفاحه و موزه و كوب شاي ب لبن بعد الفطار ب ساعتين مشروب شفاف بدون سكر

الغداء

٤ صوابع كفته( لحم قليل الدهون) و طبق سلطه خضراء كبير + نص رغيف بلد

٢ سمكه مشويه+ سلطه خضراء….

بعد الغداء بساعتين :-ثمره فاكهه

العشاء

الساعه ١٠ مساء:-علبه زبادي صغيره+تفاحه

ممنوعات

الطحينة

الدقيق الابيض(المخبوزات)السكر الابيض مسموح ب سكر ستيفيا

الملح

المياه الغازيه

مشروبات الطاقة

مطلوب شرب من ٢//٣ لتر ماء يومياً مقسمين خلال اليوم

شرب من ٤ ل ٥ فنجان شاي اخضر بالنعناع بدون سكر

مشي نص ساعه يومياً علي الاقل ..