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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمدة أسبوعين.. تعرفي على دايت الإنقاذ السريع قبل رمضان

دايت
دايت

نشرت الدكتور هبة ياسر ، أخصائي التغذية العلاجية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضحت الدكتور هبة ياسر، الدايت السريع لإنقاذ الوزن قبل رمضان.

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وتابعت هبة ياسر، دايت الإنقاذ قبل رمضان نظام غذائي لمده اسبوعين الافطار من ٦ ل ٩ الصبح ..اول ما نصحي نشرب كوب ماء بارد و كوب قهوه خضراء او شاي اخضر بدون سكر ، وبعدها ب نص ساعه الفطار 

الفطار

٣ معالق فول(بدون زيت) +بيضه مسلوقه   +خياره و نص رغيف بلدي.

اليوم الثاني.. علبه زبادي قليله الدسم و تفاحه و موزه  و كوب شاي ب لبن بعد الفطار ب ساعتين مشروب شفاف بدون سكر

الغداء

٤ صوابع كفته( لحم قليل الدهون)  و طبق سلطه خضراء كبير + نص رغيف بلد

٢ سمكه مشويه+ سلطه خضراء….

بعد الغداء بساعتين :-ثمره فاكهه 

العشاء 

الساعه ١٠ مساء:-علبه زبادي صغيره+تفاحه 

ممنوعات

الطحينة 

الدقيق الابيض(المخبوزات)السكر الابيض مسموح ب سكر ستيفيا 

الملح

المياه الغازيه

مشروبات الطاقة 

مطلوب شرب من ٢//٣ لتر ماء يومياً مقسمين خلال اليوم

شرب من ٤ ل ٥ فنجان شاي اخضر بالنعناع بدون سكر 

مشي نص ساعه يومياً علي الاقل ..

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