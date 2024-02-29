ظهورها ينذر بحدوث كوارث.. ما حقيقة رصد سمكة يوم القيامة؟

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منتشر بشكل كبير لغواصين يسبحون حول سمكة ضخمة شكلها غير مألوف، مع تعليق: "ظهُورها يُنذر بحدُوث كوارث.. سمكة (يُوم القيامة).. فما القصة؟

علق العديد من الرحالة على هذا الفيديو المتداول ومن ضمنهم الرحالة والمصور جلال الصواغ، الذي كشف تفاصيل السمكة المتداولة بالفيديو عبر بث مباشر على تيك توك.

حقيقة ظهور سمكة يوم القيامة

ووفقا للفيديو المتداول، فإن سمكة يوم القيامة تظهر بأعماق المُحيط قريبة من تايوان ووجدها غواصُون ميتة بالعُمق.

وبحسب جلال الصواغ، فإن السمكة العملاقة الظاهرة في الفيديو هي سمكة المجداف وهناك أسطُورة شائعة تقول "أسماك المجداف دي لما بتظهر ميتة كده وتطلع للعُمق البسيط ده، فده مش بيكُون إلا نذير بكارثة قريبة زيّ ما حصل قبل كده في فيضانات تسُونامي الشهيرة".

وأكد الصواغ عبر بث مباشر، أن "هذه الأسطورة غير صحيح، ولا يوجد أي دليل علمي عليه ولا يوجد علاقة بين ظهور أسماك المجداف ووقوع كوارث طبيعية.

ما هي سمكة المجداف؟

السمكة الظاهرة في الفيديو هي سمكة "المجداف Oarfish"، وتم تصويرها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان، وفقا للرحالة والمصور جلال الصواغ.

تعيش سمكة المجداف على عمق 200-1000 متر تحت سطح البحر (منطقة متوسطة العمق)، ونادرًا ما تصل إلى السطح أو بالقرب من الشواطئ، وإذا ظهرت فغالبًا ما تكون نافقة، ويظهر في الفيديو بوضوح آثار "عض" في جسد السمكة.

وتتميز سمكة المجداف بطولها الذي قد يصل إلى أكثر من 9 أمتار، مما يجعلها أطول سمكة عظمية في العالم، كما تتميز بأن جسدها خال من القشور، ولها عيون كبيرة تستخدمها للرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة في الأعماق.

ما هي أسطورة سمكة المجداف؟

نُسجت حول سمكة المجداف العديد من الأساطير، أبرزها أسطورة يابانية تزعم أنها تنذر بقرب حدوث الكوارث الطبيعية مثل تسونامي أو الزلازل، لكن الدراسات العلمية لا تدعم هذه الادعاءات.

وفي دراسة صادرة عن الجمعية الأمريكية لرصد الزلازل في 2019، فحص الباحثون العلاقة بين ظهور أسماك المجداف والزلازل في اليابان، ووجدوا حدثًا واحدًا فقط يمكن أن يكون مرتبطًا بها بشكل معقول، من بين 336 مشاهدة للأسماك و221 زلزالًا.

ويقول مارك بنفيلد، عالم المحيطات والبيئة في جامعة ولاية لويزيانا في أمريكا: "من الصعب تخيل نوع الظاهرة التي ستحدث قبل وقوع الزلازل والتي ستتسبب في هروب أسماك المجداف إلى الشاطئ، وإذا كانت هذه الأسطورة صحيحة، فلن يكون سمك المجداف هو النوع الوحيد الذي سنشاهده قبل وقوع الزلازل".

يغذي هذه الأساطير ندرة المعلومات حول السمكة، نظرًا لأن أسماك المجداف تعيش عادةً في عمق لا يزال البشر يكافحون لاستكشافه، فقد تم إجراء القليل من الأبحاث عليها في موطنها، وهو ما لا يتيح الكثير من المعلومات عنها.