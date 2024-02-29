عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظهورها ينذر بحدوث كوارث.. ما حقيقة رصد سمكة يوم القيامة؟

صدى البلد

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منتشر بشكل كبير لغواصين يسبحون حول سمكة ضخمة شكلها غير مألوف، مع تعليق: "ظهُورها يُنذر بحدُوث كوارث.. سمكة (يُوم القيامة).. فما القصة؟

علق العديد من الرحالة على هذا الفيديو المتداول ومن ضمنهم الرحالة والمصور جلال الصواغ، الذي كشف تفاصيل السمكة المتداولة بالفيديو عبر بث مباشر على تيك توك.

حقيقة ظهور سمكة يوم القيامة

ووفقا للفيديو المتداول، فإن سمكة يوم القيامة تظهر بأعماق المُحيط قريبة من تايوان ووجدها غواصُون ميتة بالعُمق.

txt

طولها 3 أمتار ووزنها 9 كجم.. اكتشاف سمكة مجداف نادرة

txt

رجل يخاطر بحياته في فلوريدا ويصطاد سمكة قرش بيديه العاريتين

وبحسب جلال الصواغ، فإن السمكة العملاقة الظاهرة في الفيديو هي سمكة المجداف وهناك أسطُورة شائعة تقول "أسماك المجداف دي لما بتظهر ميتة كده وتطلع للعُمق البسيط ده، فده مش بيكُون إلا نذير بكارثة قريبة زيّ ما حصل قبل كده في فيضانات تسُونامي الشهيرة".

وأكد الصواغ عبر بث مباشر، أن "هذه الأسطورة غير صحيح، ولا يوجد أي دليل علمي عليه ولا يوجد علاقة بين ظهور أسماك المجداف ووقوع كوارث طبيعية.

ما هي سمكة المجداف؟

السمكة الظاهرة في الفيديو هي سمكة "المجداف Oarfish"، وتم تصويرها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان، وفقا للرحالة والمصور جلال الصواغ.

تعيش سمكة المجداف على عمق 200-1000 متر تحت سطح البحر (منطقة متوسطة العمق)، ونادرًا ما تصل إلى السطح أو بالقرب من الشواطئ، وإذا ظهرت فغالبًا ما تكون نافقة، ويظهر في الفيديو بوضوح آثار "عض" في جسد السمكة.

وتتميز سمكة المجداف بطولها الذي قد يصل إلى أكثر من 9 أمتار، مما يجعلها أطول سمكة عظمية في العالم، كما تتميز بأن جسدها خال من القشور، ولها عيون كبيرة تستخدمها للرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة في الأعماق.

ما هي أسطورة سمكة المجداف؟

نُسجت حول سمكة المجداف العديد من الأساطير، أبرزها أسطورة يابانية تزعم أنها تنذر بقرب حدوث الكوارث الطبيعية مثل تسونامي أو الزلازل، لكن الدراسات العلمية لا تدعم هذه الادعاءات.

وفي دراسة صادرة عن الجمعية الأمريكية لرصد الزلازل في 2019، فحص الباحثون العلاقة بين ظهور أسماك المجداف والزلازل في اليابان، ووجدوا حدثًا واحدًا فقط يمكن أن يكون مرتبطًا بها بشكل معقول، من بين 336 مشاهدة للأسماك و221 زلزالًا.

ويقول مارك بنفيلد، عالم المحيطات والبيئة في جامعة ولاية لويزيانا في أمريكا: "من الصعب تخيل نوع الظاهرة التي ستحدث قبل وقوع الزلازل والتي ستتسبب في هروب أسماك المجداف إلى الشاطئ، وإذا كانت هذه الأسطورة صحيحة، فلن يكون سمك المجداف هو النوع الوحيد الذي سنشاهده قبل وقوع الزلازل".

يغذي هذه الأساطير ندرة المعلومات حول السمكة، نظرًا لأن أسماك المجداف تعيش عادةً في عمق لا يزال البشر يكافحون لاستكشافه، فقد تم إجراء القليل من الأبحاث عليها في موطنها، وهو ما لا يتيح الكثير من المعلومات عنها.

التواصل الاجتماعي السمكة العملاقة الشواطئ أسطورة سمكة يوم القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

ترشيحاتنا

تخفيض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان

حاخامات إسرائيل: سرقة ونهب ممتلكات الفلسطينيين في غزة «حلال»

النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى 114 مليون دولار من إسرائيل

رئيس هيئة الدواء يبحث مع نظيره الزامبي سبل تعزيز التعاون المشترك

محمد عبد المنعم يضع شرطاً لتجديد تعاقده مع الأهلي

الحوثي: استهدفنا 54 سفينة بالبحر الأحمر وأطلقنا 384 صاروخا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم قديم.. حلا شيحة تثير الجدل بفستانها| شاهد

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ