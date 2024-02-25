رجل يخاطر بحياته في فلوريدا ويصطاد سمكة قرش بيديه العاريتين

خاض رجل من فلوريدا مغامرة خطيرة للغاية حيث نجح في اصطياد سمكة قرش ثم حملها بيديه العاريتين.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لقب مستخدمو الإنترنت الرجل بـ"أكوا مان" بعد أن نشر صورًا ومقاطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تُظهر مدى قربه من الوحش البحري.

ويظهر في المنشور، الذي نشر على حساب @hoodfishing_entertainment، صورتان للرجل وهو يحمل سمكة قرش ضخمة بفخر بين يديه.

كما يظهر مقطع فيديو الرجل واقفًا حتى ركبتيه في الماء بينما تحاول سمكة القرش المفترسة الهروب منه على مقربة منه في جزيرة باين بولاية فلوريدا.

وساعد الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، سمكة القرش على العودة إلى المياه الطبيعية عن طريق حملها من ذيلها "كما لو كان يمشي كلبًا".

وبعد أن تأكد من قدرتها على السباحة بمفردها، تركها وعاد إلى الشاطئ بهدوء، دون أن يبدو عليه أي قلق.

وأثار مقطع الفيديو دهشة وتعليقات كثيرة من مستخدمي الإنترنت. وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "أن تمشي مع سمكة قرش مثل كلب، يا رجل، أنت مختلف".

وأضاف آخر: "اسمك الجديد هو أكوا مان". وكتب ثالث: "كنت متأكدًا من أن هذا نوع من التلاعب بالذكاء الاصطناعي.. لكنها سمكة قرش حقيقية.. أنا خائف منك".

وانتهى الأمر بلحظة سعيدة بالنسبة لهذا الرجل الشجاع، إلا أن الأمور كان يمكن أن تسير بشكل مختلف تمامًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصيبت سمكة قرش بغضب شديد من رؤية البشر لدرجة أنها ضربت نفسها حتى الموت.