مصدر حكومي يكشف لـ مصطفى بكري تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصدر حكومي مسئول أكد أنه سيتم تعويض سكان مدينة رأس الحكمة تعويضا سخيا بسبب مشروع رأس الحكمة.



أضاف مصطف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن المصدر الحكومي، أكد أن سكان مدينة رأس الحكمة سيكون لهم أولوية كبيرة في الأيدي العاملة في الإنشاءات بالمدينة، كذلك سيتم نقلهم إلى أماكن مطورة ومخططة ومنحهم أولوية كبيرة بما يخص الأعمال داخل المشروع.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المصدر الحكومي، أكد أيضا أن عدد سكان مدينة رأس الحكمة يتجاوز الـ 22 ألفا، مبينا أن المشروع سيتضمن إنشاء سكن فندقي للسياح لجذب 8 ملايين سائح وهي تمثل 60% من حجم السياحة المصرية، بالإضافة إلى التركيز على الصناعة والزراعة وتطوير الموانئ.



وشدد بكري، على أن المصدر الحكومي، أكد أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بضرورة الاهتمام بكافة القطاعات الاستراتيجية الحيوية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيكون بها العديد من المستجدات من الناحية الاستثمارية، قائلا: "هناك أخبار سارة أيضا عن وجود استثمارات قبل شهر أبريل بقيمة 101 مليار دولار".

