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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: ارتياح كبير في الشارع المصري بعد صفقة رأس الحكمة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حالة من الارتياح تسود الشارع المصري، بعد إبرام الصفقة الاستثمارية الضخمة وهي مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مع الإمارات، واستلام الجزء الأول من عائد الصفقة، لافتا إلى أن تفاصيل المشروع بعث بروح مختلفة لدى الشارع خاصة بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر إعلان الصفقة.


وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن بنود العقد في صفقة رأس الحكمة، تخضع للسيادة المصرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المشروع عبارة عن شراكة استثمارية، وعقد الاتفاق خاضع للقوانين المصرية، وهو ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي.


ولفت مصطفى بكري، إلى أن رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة ستعمل على تعزيز الحوكمة ودعم القطاع الخاص في مشروع رأس الحكمة، موضحا أن المشروع بداية لمشروعات أخرى، مشيرا إلى أن مصر تسلمت 520 مليون دولار من صفقة الفنادق الكبرى وهو ما أعلنه وزير قطاع الأعمال.


ولفت مصطفى بكري، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية قادرون باختلاف، تعامل بإنسانية شديدة مع ذوي الهمم، قائلا: "في عهد الرئيس تم رد اعتبارهم".

وأشار مصطفى بكري، إلى أن هناك حالة خاصة تجمع بين الرئيس السيسي، وذوي الهمم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يتحدث مع هؤلاء بتلقائية شديدة، كما أن ذوي الهمم يحبون الرئيس من قلوبهم.


وأوضح أن الرئيس السيسي، أولى اهتماما كبيرا بذوي الهمم، وتقديم لهم يد العون والمساعدة، وهو ما حدث في حديثه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمس، مؤكدا أن هناك اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بقادرون باختلاف.
 

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