بكري يطالب الحكومة بخفض سعر الدولار 50 قرشا يوميا وصولا لـ24 جنيها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السعر العادل للدولار 24 جنيها، مطالبا الحكومة بحسن إدارة الأموال التي ستدخل بعد صفقة الاستثمار الكبرى.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكرى، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك ارتياحا كبيرا في الشارع المصري، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمدينة رأس الحكمة.

خفض الدولار 50 قرشا يوميا

طالب الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة ،بخفض سعر الدولار كل يوم 50 قرشا ،حتى يصبح بـ24 جنيها، وهو السعر العادل- حسب وصفه-.

وأوضح مصطفى بكري، أنه يتوقع انخفاض سعر الدولار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بعد وصوله إلى 73 جنيها في وقت سابق.