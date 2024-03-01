نشرة التوك شو .. أول مارس بدأ تطبيق الحد الاقصي لسعر السلع .. ومتحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان

تناولت برامج “ التوك شو ” ، مساء امس ، عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ومن بينها :
الحكومة: أول مارس بدء تطبيق ومتابعة الالتزام بالحد الاقصى لأسعار السلع
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.
وزارة التضامن توضح تفاصيل مبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"
قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة من الأشياء الضرورية التي تقوم بها وزارة التضامن، لأن هناك موروثات موجودة في المناطق العشوائية يجب العمل على تغييرها مثل زواج الأطفال وتفضيل الولد على البنت وختان الإناث، وانتشار المخدرات والعنف الأسري.
خبير يضع روشتة إصلاح اقتصادي بعد صفقة رأس الحكمة.. فيديو
أكد الدكتور محمد فؤاد أن مستقبل الاقتصاد المصري سيتغير بعد صفقة الاستثمارات الكبرى.
متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان لحل الأزمة السودانية
كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق عبدالفتاح البرهان، لحل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن الروابط التي تجمع مصر والسودان لا تحتاج إلى شرح أو بيان، فالعلاقات ستمتد، وملايين الإخوة السودانيين يقيمون في مصر الآن وسط المصريين.
بكري : لو مفيش بنية تحتية مكنش يحصل مشروع رأس الحكمة ..فيديو
أكد الاعلامي مصطفى بكري وفقا لمصادر حكومية خاصة ، بأنه سيكون هناك تعويضا كبيرا لسكان رأس الحكمة ، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بتوفير مساكن جديدة لهم .
متحدث الرئاسة: لا نتعامل مع شهداء غزة كأرقام.. نحزن ونتألم ونسعى لحل الأزمة
قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المنطقة العربية والشرق الاوسط يمران بمرحلة غير مسبوقة، ولم تحدث منذ عقود.
في اتصال مع بايدن.. السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد واستهداف المدنيين في غزة
تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.
أستاذ اقتصاد يزف بشرى : توقعات بهبوط الدولار
قال الدكتور نور ندا استاذ الاقتصاد ، إن الخبراء الاقتصاديين في مجموعة " بريكس " وافقوا على طلب مصر بالانضمام نظرا لثقتهم بان الاقتصاد المصري واعد ، متوقعا أن يهبط سعر الدولار بالسوق الموازية إلى أربعين جنيها.