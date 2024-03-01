نشرة التوك شو .. أول مارس بدأ تطبيق الحد الاقصي لسعر السلع .. ومتحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان

تناولت برامج “ التوك شو ” ، مساء امس ، عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ومن بينها :

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة من الأشياء الضرورية التي تقوم بها وزارة التضامن، لأن هناك موروثات موجودة في المناطق العشوائية يجب العمل على تغييرها مثل زواج الأطفال وتفضيل الولد على البنت وختان الإناث، وانتشار المخدرات والعنف الأسري.

أكد الدكتور محمد فؤاد أن مستقبل الاقتصاد المصري سيتغير بعد صفقة الاستثمارات الكبرى.

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق عبدالفتاح البرهان، لحل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن الروابط التي تجمع مصر والسودان لا تحتاج إلى شرح أو بيان، فالعلاقات ستمتد، وملايين الإخوة السودانيين يقيمون في مصر الآن وسط المصريين.

أكد الاعلامي مصطفى بكري وفقا لمصادر حكومية خاصة ، بأنه سيكون هناك تعويضا كبيرا لسكان رأس الحكمة ، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بتوفير مساكن جديدة لهم .

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المنطقة العربية والشرق الاوسط يمران بمرحلة غير مسبوقة، ولم تحدث منذ عقود.

تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

قال الدكتور نور ندا استاذ الاقتصاد ، إن الخبراء الاقتصاديين في مجموعة " بريكس " وافقوا على طلب مصر بالانضمام نظرا لثقتهم بان الاقتصاد المصري واعد ، متوقعا أن يهبط سعر الدولار بالسوق الموازية إلى أربعين جنيها.