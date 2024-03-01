عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو .. أول مارس بدأ تطبيق الحد الاقصي لسعر السلع .. ومتحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان

تناولت برامج “ التوك شو ” ، مساء امس ، عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ومن بينها : 

الحكومة: أول مارس بدء تطبيق ومتابعة الالتزام بالحد الاقصى لأسعار السلع

 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.

 

وزارة التضامن توضح تفاصيل مبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

 

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة من الأشياء الضرورية التي تقوم بها وزارة التضامن، لأن هناك موروثات موجودة في المناطق العشوائية يجب العمل على تغييرها مثل زواج الأطفال وتفضيل الولد على البنت وختان الإناث، وانتشار المخدرات والعنف الأسري.

 

خبير يضع روشتة إصلاح اقتصادي بعد صفقة رأس الحكمة.. فيديو

 

أكد الدكتور محمد فؤاد أن مستقبل الاقتصاد المصري سيتغير بعد صفقة الاستثمارات الكبرى.

 

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان لحل الأزمة السودانية

 

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق عبدالفتاح البرهان، لحل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن الروابط التي تجمع مصر والسودان لا تحتاج إلى شرح أو بيان، فالعلاقات ستمتد، وملايين الإخوة السودانيين يقيمون في مصر الآن وسط المصريين.

 

بكري : لو مفيش بنية تحتية مكنش يحصل مشروع رأس الحكمة ..فيديو

 

أكد الاعلامي مصطفى بكري وفقا لمصادر حكومية خاصة ، بأنه سيكون هناك تعويضا كبيرا لسكان رأس الحكمة ، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بتوفير مساكن جديدة لهم .

 

متحدث الرئاسة: لا نتعامل مع شهداء  غزة كأرقام.. نحزن ونتألم ونسعى لحل الأزمة

 

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المنطقة العربية والشرق الاوسط يمران بمرحلة غير مسبوقة، ولم تحدث منذ عقود.

 

في اتصال مع بايدن.. السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد واستهداف المدنيين في غزة

 

تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

أستاذ اقتصاد يزف بشرى : توقعات بهبوط الدولار

 

قال الدكتور نور ندا استاذ الاقتصاد ، إن الخبراء الاقتصاديين في مجموعة " بريكس " وافقوا على طلب مصر بالانضمام نظرا لثقتهم بان الاقتصاد المصري واعد ، متوقعا أن يهبط سعر الدولار بالسوق الموازية إلى أربعين جنيها.

الإعلامي مصطفى بكري الدكتور محمد فؤاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق عبدالفتاح البرهان المستشار محمد الحمصاني توك شو سعر الدولار شهداء غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 1-3-2024

بالقانون.. حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم

مفاجآت جديدة لتجار الذهب.. عقوبات بالحبس والغرامة

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

الكونجرس الأمريكي يصوت لصالح تجنب الإغلاق الحكومي

حدث ليلا | 1700 مكتب بريد مفتوحة الجمعة والسبت لصرف معاشات مارس .. انقلاب سيارة ملاكي بكورنيش المعادي .. مفاجأة بشأن وجهة محمد صلاح .. أمريكا تستهدف صواريخ حوثية بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بالتاتو وفستان لافت

بسر خلطة عربيات الفول .. طريقة عمل المدمس زي الزبدة بمكون سحري

لماذا استبعد كولر خماسي الأهلي من خوض مواجهة يانج أفريكانز؟

اوعي تشتريها .. علامة تؤكد تسمم البطاطس تسبب الوفاة

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ