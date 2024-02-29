الحكومة: أول مارس بدء تطبيق ومتابعة الالتزام بالحد الاقصى لأسعار السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إنه تم تخصيص 1.3 مليار دولار قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف المحجوزة في الجمارك.

عملية الانفاق

وذكر أن الدولة المصرية لديها أولويات في عملية الإنفاق وكذلك عملية الإصلاح، مشيرًا إلى أنه يوجد 520 مليون دولار دفعة أولى من صفقة الفنادق.



وكشف أنه بداية من أول مارس سيتم تطبيق ومتابعة الإلتزام بالحد الأقصى لأسعار السلع.