أستاذ اقتصاد يزف بشرى : توقعات بهبوط الدولار

قال الدكتور نور ندا استاذ الاقتصاد ، إن الخبراء الاقتصاديين في مجموعة " بريكس " وافقوا على طلب مصر بالانضمام نظرا لثقتهم بان الاقتصاد المصري واعد ، متوقعا أن يهبط سعر الدولار بالسوق الموازية إلى أربعين جنيها.

وأشار الدكتور نور ندا ، خلال لقائه لبرنامج " صناع القرار " والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الانضمام لمجموعة " بريكس " يقلل الضغط على طلب الدولار ، منوها أنه لا يرى اي مخاوف من التعويم وان سعر الصرف للدولار سيكون ما بين 40 إلى 45 جنيها.

وواصل: مشروع رأس الحكمة أشبه بقبلة الحياة التي تأتي في وقت حاجة وطنية واقتصادية له.