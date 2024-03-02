عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة اليوم على كافة المحافظات والمدن المصرية ، وتوقعت حركة نشطة للرياح على معظم الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى مرورًا بشمال الصعيد ، بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية.

الظواهر الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت الموافق 2 مارس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلا في أول الليل، شديد البرودة في أخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات مصروومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 25 14

6 أكتوبر 25 13

بنهــــا 24 14

دمنهور 25 14

وادي النطرون 25 13

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 24 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 25 13

طنطا 25 13

دمياط 23 13

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 26 12

السويس 26 13

العريش 24 12

رفح 23 12

رأس سدر 25 13

نخل 25 04

كاترين 22 03

الطور 26 14

طابا 25 13

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 11

السلوم 21 10

سيوة 23 09

رأس غارب 29 15

الغردقة 29 16

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 16

شلاتين 30 18

حلايب 27 18

أبو رماد 30 17

رأس حدربة 27 17

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 26 11

سوهاج 27 12

قنا 31 14

الأقصر 31 14

أسوان 32 15

الوادى الجديد 29 11

أبوسمبل 32 14