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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن | القصة الكاملة لتاخر جنازة حلمي بكر وخلاف حول تصريح الدفن .. مني زكي ونور النبوي في الصدارة

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

شاهد .. طرح بوستر منفرد لصدقي صخر من مسلسل لانش بوكس

 

نشرت الصفحة الرسمية للفنان صدقي صخر ، بوستر له من احدث اعماله “ لانش بوكس ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

 

 

وصلت للشرطة.. القصة الكاملة لـ أزمة زوجة حلمي بكر وشقيقه بسبب تصريح الدفن

 

أزمة جديدة نشبت بين السيدة سماح القرشي أرملة الراحل حلمي بكر ، وشقيقه حول استلام تصريح الدفن ، ووصل الأمر إلى استدعاء الشرطة التي تدخلت علي الفور وقامت بحل النزاع بين الطرفين بشكل مؤقت . 

 

نادية مصطفى: جثمان حلمي بكر يظل في الثلاجة حتى وصول نجلهl خاص

أكدت الفنانة القديرة نادية مصطفي ان المشكلة التي نشبت خلال الساعات الماضية حول استلام جثمان الفنان الراحل حلمي بكر  ودفنه بين زوجته وشقيقه تم حلها . 

 

وقالت نادية مصطفي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : كان هناك مشكلة بالفعل وتم حلها ، حيث قامت أسرته بإستلامه ،  وسيظل فى الثلاجة الى ان يصل ابنه غدا . 

إلهام شاهين: كريم وعز أهم فنانين بمصر ..ونجومية غادة ورانيا لم تتراجع

إلهام شاهين: رفضت ارتداء الحجاب وأقبل مشهد قبله أو مايوه حاليا

هشام حلمي بكر يفوض مرتضى منصور بإجراءات دفن والده ويتجه لمصر

 

فوض هشام نجل الموسيقار حلمي بكر المستشار مرتضى منصور في اتخاذ كافة إجراءات دفن والده من خلال رسالة صوتية.

 

إيرادات السينما المصرية أمس.. فيلم الحريفة يتصدر ورحلة 404 فى المركز الثاني

 

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام، خاصة بين فيلمى “الحريفة” و"رحلة 404"، كما يعرض أفلام “درويلة، وعصابة عظيمة، والسيستم، والإسكندراني ، وعادل مش عادل”.

 

قبل عرضها .. تعرف على أحداث الحلقة 26 من حدوتة منسية

 

طرحت منصة watch it الحلقة 26 من مسلسل حدوتة منسية ، وذلك قبل عرضها علي شاشة التليفزيون بـ 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث . 
 
وشهدت الحلقة 26 من مسلسل حدوتة منسية عدد من الاحداث ومنها معرفة خيري “ أحمد فهيم ” ان سعاد “ سوسن بدر ” مازالت علي قيد الحياة ، وقام بتهديدها مرة اخري بتدمير حياة اولادها

 

 

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