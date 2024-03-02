أخبار الفن | القصة الكاملة لتاخر جنازة حلمي بكر وخلاف حول تصريح الدفن .. مني زكي ونور النبوي في الصدارة

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نشرت الصفحة الرسمية للفنان صدقي صخر ، بوستر له من احدث اعماله “ لانش بوكس ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

أزمة جديدة نشبت بين السيدة سماح القرشي أرملة الراحل حلمي بكر ، وشقيقه حول استلام تصريح الدفن ، ووصل الأمر إلى استدعاء الشرطة التي تدخلت علي الفور وقامت بحل النزاع بين الطرفين بشكل مؤقت .

أكدت الفنانة القديرة نادية مصطفي ان المشكلة التي نشبت خلال الساعات الماضية حول استلام جثمان الفنان الراحل حلمي بكر ودفنه بين زوجته وشقيقه تم حلها .

وقالت نادية مصطفي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : كان هناك مشكلة بالفعل وتم حلها ، حيث قامت أسرته بإستلامه ، وسيظل فى الثلاجة الى ان يصل ابنه غدا .

فوض هشام نجل الموسيقار حلمي بكر المستشار مرتضى منصور في اتخاذ كافة إجراءات دفن والده من خلال رسالة صوتية.

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام، خاصة بين فيلمى “الحريفة” و"رحلة 404"، كما يعرض أفلام “درويلة، وعصابة عظيمة، والسيستم، والإسكندراني ، وعادل مش عادل”.

طرحت منصة watch it الحلقة 26 من مسلسل حدوتة منسية ، وذلك قبل عرضها علي شاشة التليفزيون بـ 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث .



وشهدت الحلقة 26 من مسلسل حدوتة منسية عدد من الاحداث ومنها معرفة خيري “ أحمد فهيم ” ان سعاد “ سوسن بدر ” مازالت علي قيد الحياة ، وقام بتهديدها مرة اخري بتدمير حياة اولادها