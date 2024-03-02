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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هشام حلمي بكر يفوض مرتضى منصور بإجراءات دفن والده ويتجه لمصر

هشام حلمي بكر
هشام حلمي بكر

فوض هشام نجل الموسيقار حلمي بكر المستشار مرتضى منصور في اتخاذ كافة إجراءات دفن والده من خلال رسالة صوتية.

 وقال انا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد لابد نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولايتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد .


ورحل حلمي بكر عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، ويعد حلمى أحد أشهر الموسيقيين والملحنين فى مصر والوطن العربى

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وقدم حلمة بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.

وقدم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية اشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى فى الحى الشرقى، وحودايت.

ورحل الموسيقار حلمي بكر في مستشفى كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

هشام حلمي بكر مرتضي منصور مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور الموسيقار حلمي بكر أوبريت الحلم العربي

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