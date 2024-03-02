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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد .. طرح بوستر منفرد لصدقي صخر من مسلسل لانش بوكس

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية للفنان صدقي صخر ، بوستر له من احدث اعماله “ لانش بوكس ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

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"لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، أحمد الشامي، عمرو رمزي، هشام إسماعيل.  

وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي ذائع الصيت " Good Girls" وعرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021 وحقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم ، وإنتاج S productions  التي قدمت للمشاهد العربي العديد من الأعمال الدرامية المميزة عبر كبرى منصات العرض خلال السنوات الأخيرة في مقدمتها "الأنسة فرح"، "ستات بيت المعادي" ،" 45 قاعدة للطلاق"، "النزوة"، "الجسر" و"مجنونة بيك" .

المسلسل مكون من 30 حلقة و يدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالي  وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

صدقي صخر لانش بوكس عمرو رمزي غادة عادل رمضان

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