أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاثنين من البلوجرز المشاهير (كابلز) وهما يتشاجران في حفل زفافهما أمام الحضور، ويحاول الزوج ضرب زوجته.

وظهر في المقطع البلوجر أحمد قاتي وزوجته ميرا وهما يتشاجران في حفل زفافهما أمام الحضور، ويحاول “قاتي” الهجوم على زوجته وضربها، إلا أن الحاضرين يمنعونه فيما تصرخ العروس في وجهه قائلة: "هو أنا عملتلك إيه أصلًا!".

حقيقة أم مقلب

تعجب المتابعون من هذا الفيديو متسائلين هل هو حقيقة أم مقلب؟ بينما تساءل البعض الآخر عن حقيقة حفل زفافهما من الأساس، حيث إنهم يعلمون أن الثنائي تزوجا بالفعل العام الماضي.

في الحقيقة، أوضح الثنائي فيما بعد أنهما "عملوا مقلب" في الحضور من خلال تمثيلهما التشاجر أمامهم، حيث نشر الثنائي على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو بعنوان "عملنا مقلب في أصحابنا وفي الجمهور يوم فرحنا"، وهو ما أثار غضب المتابعين، حيث قال أحدهم: "حركة غبية ولا تستدعي الضحك"، بينما قال آخر: "مسخرتي نفسك عشان ترند!"، فيما قال ثالث: "أغبى شيء ممكن أشوفو".

كما نشرًا أيضًا مقطع فيديو آخر يوضح كشفهما للمقلب أمام الحاضرين بحفل زفافهما، حيث قاما باحتضان بعضهما البعض ثم قالا للجمهور: "شربتوا المقلب؟".

وقالت العروس في الميكروفون إن هذه هي أفكار زوجها، كما أنهما كانا يعتزمان ترك الفرح لاستكمال المقلب.

حفل زفاف أول أم ثانٍ؟

أما عن حقيقة زواجهما، فبالفعل تم زواج الثنائي في يناير من العام الماضي، كما أن حفل الزفاف الذي تم منذ قرابة الأسبوع هو حفل زفاف "ثانٍ" نفذه البلوجر (قاتي) لزوجتها بناءً على وعد قطعه على نفسه لزوجته بذلك من قبل.

ونشر الثنائي مقطع فيديو يوضحان فيه هذا الأمر، حيث قال البلوجر “قاتي” لزوجته: "عملتلك فرح تاني أهو.. عشان معنتيش تتكلمي.. ولا بتخوني ولا بتعملي!".

وردت زوجته عليه قائلة: "لا ياحبيبي حقي.. وأقول لأي صفرا في وشها بعد إذنكم ياصُفر محدش يبص لجوزي.. أيوا خلاص هو اتجوزني تاني أهو ومش عايز يبص لولا واحدة فيكوا.. وتتجوزني تالت ورابع كمان".