قلبوا الدنيا .. أنغام ومحمد رمضان في الحسين.. فيديوجراف

ظهر الفنان محمد رمضان مع الفنانة أنغام بمقطع فيديو قصير، نشره برنامج ET بالعربي عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الفيديو محمد رمضان بصحبة أنغام، خلال كواليس تصوير إعلان رمضاني لعام ٢٠٢٤ في شارع المعز بمنطقة الحسين في القاهرة، وعدد كبير من الجمهور يحيطون بهما.

وطرح الفنان محمد رمضان أجدد أعماله الغنائية "عربي"، تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

وتعد أغنية عربي أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج Juan Felipe Velasquez، من إنتاج يونيفرسال ارابيك ميوزيك.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.