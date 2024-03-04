عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قلبوا الدنيا .. أنغام ومحمد رمضان في الحسين.. فيديوجراف

صدى البلد

ظهر الفنان محمد رمضان مع الفنانة أنغام بمقطع فيديو قصير، نشره برنامج ET بالعربي عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الفيديو محمد رمضان بصحبة أنغام، خلال كواليس تصوير إعلان رمضاني لعام ٢٠٢٤ في شارع المعز بمنطقة الحسين في القاهرة، وعدد كبير من الجمهور يحيطون بهما.

وطرح الفنان محمد رمضان أجدد أعماله الغنائية "عربي"، تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

وتعد أغنية عربي أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج  Juan Felipe Velasquez، من إنتاج يونيفرسال ارابيك ميوزيك.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

بحضور أسر فلسطينية.. اجتماع داخل الأمم المتحدة مع ممثلي الدول الدائمة الأربعاء

الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل

الرئيس السيسي يطلع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

بسبب تابوت بسماتيك الأول .. ما مصير مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد؟

جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك في مباراة الأهلي بنهائي كأس مصر .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

بلح مدود.. احذر بعض الأنواع تباع بالأسواق

شمس الكويتية بإطلالة جريئة على إنستجرام| شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ