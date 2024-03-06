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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة السادات يتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق ووحدات "سكن لكل المصريين"

صدى البلد

تابع المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، في جولات تفقدية، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، وترفيق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، ووحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، الجاري تنفيذها بعدة أحياء بالمدينة.

وفي ذات السياق، قام المهندس ياسر عبدالحليم حسن، بجولة تفقدية بأعمال رفع الكفاءة لمشروعات الطرق، والمرافق، ومحطات المياه الجارى تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أسامة سيد على، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الإدارات التنفيذية والمشروعات.

وتفقد رئيس جهاز مدينة السادات، استكمال رفع كفاءة المحور المركزى، وامتداد الجزء المتبقى من الطريق وصولاً لجامعة مدينة السادات، مكلفاً إدارة الزراعة بالانتهاء من شبكة الرى الخاصة بالجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى تكليف إدارة الأمن والتنمية برفع المخلفات الموجودة على جانبى الطريق بمحيط قرية النسيج.   

كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال رفع كفاءة وتطوير محطة المياه السطحية لتنقية مياه الشرب لمتابعة سير العمل بعنبر الكلور وعنبر الشبة، والتأكيد على تشغيلها، ومدى جاهزيتها والتأكيد على الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع طلمبات المياه المرشحة، والانتهاء من دورة التبريد لها ، موجهاً إدارة الزراعة باستكمال أعمال الزراعة للموقع العام للمحطة. 

كما شملت الجولة المرور على أعمال الانتهاء من المرحلة الخامسة بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، بحى الفردوس بعدد ٩٦  عمارة سكنية  نموذج ثلاث غرف وصالة للوحدة،  و ٥١ عمارة سكنية نموذج ٣ غرف وصالة بحى النور.

وكلف رئيس جهاز السادات، إدارة الطرق بإنهاء أعمال الطرق المحيطة والداخلية للمشروع، كما كلف الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات، وأيضاً سرعة الانتهاء من واجهات العمارات، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، والالتزام بالجدول الزمنى  وخطة التسليم للعمارات.

 وتابع المهندس ياسر عبدالحليم، في جولاته المرورية مستجدات الأعمال الجارية بمرافق أراضي الإسكان الاجتماعي ببعض الأحياء بالمدينة، والتي رافقه خلالها  المهندس محمد عبد الحكيم، معاون رئيس الجهاز، ومسئولو الإدارات المختصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لباقى مجاورات حى الفردوس، وحي الكوثر  لقطع أراضى الإسكان الاجتماعي،  مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق وتمهيد  الطرق المؤدية لقطع الأراضى لتجهيزها للتسليم للمواطنين. 

ومن الجدير بالذكر انه جار تسليم عدد من قطع الأراضى بالإسكان الاجتماعي السابق طرحها  بالقرعات العلنية بالمجاورة رقم ٣ بحى الفردوس بواقع عدد ١٠٩١ قطعة، وتسليم أراض بالمجاورات ارقام ٤، ٥،٦ بحى الكوثر  بواقع عدد ٢٦٧٢ قطعة سكنية  للمواطنين الفائزين بالقرعات العلنية. 

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