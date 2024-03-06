الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يختتم دورته التدريبية الأولى لأعضائه 

اختتم الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، دورته التدريبية الأولى لأعضائه بالقاهرة، ضمن لقاءاته السنوية والتى جاءت بعنوان “دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية”.

وأكد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، خلال لقائه بأعضاء الاتحاد من الدول العربية الشقيقة، عمق روابط الأخوة وسمو الأهداف ونُبل الرسالة التى من أجلها نشأ الاتحاد إيماناً، بأن تبادل الخبرات والمعارف فى مجالات القضاء الإدارى يعتبر مسئولية هامة يجب تحقيقها وصولاً لغايته المنشودة، وهى الارتقاء بالاتحاد وتعزيز دوره فى بناء عربى مشترك لمجتمعات عربية سليمة يسودها العدل وتراعى فيها القيم الإنسانية وتزدهر.

وقال المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، الأمين العام للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، إن هذه الدورة تعد أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، والذى انضمت إليه الحزائر الدولة رقم 15.

وشدد المشاركون فى الدورة التدريبية على أهمية تبادل المعاوف والأفكار التى تبنى الأوطان والمؤسسات، والاستفادة القصوى من مثل هذه اللقاءات التى تنوعت بين

الهياكل التنظيمية لمجالس الدولة فى الدول العربية، ودور المحاكم فى نقض الأحكام، ودور توحيد المبادئ، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة للأحكام القضائية فى الرقابة على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المصرفية.

كما تناولت النقاشات دور الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والأنماط الحديثة فى عقود الدولة

وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.