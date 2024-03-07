منير مكرم يكشف لـ"صدى البلد" آخر كلمات الفنان جميل برسوم

حرص الفنان منير مكرم على أداء واجب العزاء في الفنان جميل برسوم في كنيسة العذراء المرعشلي بالزمالك.

وقال منير مكرم في لقاء خاص لصدى البلد: فقدنا فنان عظيم وربنا يرحمه ويصبرنا جميعا علي فراقه، مضيفا: كان نفسه يتكرم و قال " نفسي اتكرم قبل ما أموت" وقد كان في المركز الكاثوليكي

وتابع أن الفنان جميل برسوم قال " ياريت نخاف علي بعض و نراعي بعض و تحتوي بعض ".



و اختتم أن آخر لقاء بينهم كان أثناء تصوير مسلسل المداح و قال “ بنصور مع بعض ، و جلسنا من بعض”.



وكشف الفنان جميل برسوم في آخر لقاء له مع المذيعة أوركيد سامي عن الشخصيات التي يجسدها في العديد من الأعمال خلال موسم رمضان 2024.

وأوضح أنه يشارك في مسلسل "فراوله"، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند فراوة نيلي كريم في مشاكلها.



وتابع أن دوره في مسلسل عائلة بـ 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح حمادة هلال دائمًا.

ويشارك في بطولة مسلسل “المداح 4” نخبة من النجوم الكبار مثل حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، جميل برسوم ودنيا عبد العزيز، ويأتي هذا العمل من تأليف أمين جلال وإخراج أحمد سمير فرج



وتابع أن دوره في مسلسل عائلة بـ 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

وكان من أبرز الحضور أيضا في تلقى عزائه امس في القاهرة في كنيسة المرعشلي بالزمالك ، بعد إقامة جنازته وعزائه في دمنهور، والعزاء بتنظيم منسقة العزاء دكتور مريم العجايبي وبحضور عدد من الفنانين.

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