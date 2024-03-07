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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| أحمد العيسوي يخضع لعملية جراحية.. آخر كلمات جميل برسوم

أخبار الفن
أخبار الفن

أحمد العيسوي يخضع لعملية جراحية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أخر كلمات جميل برسوم، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

بعد خضوع أحمد العيسوي لعملية جراحية خطيرة.. زوجته تكشف تطورات حالته

خضع الفنان أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، اليوم، لعملية جراحية خطيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكشفت الفنانة إيناس عزالدين، زوجة أحمد العيسوي، تطورات حالته الصحية قائلة بإنه أصيب بفتق أربي في جنازة الموسيقار الراحل حلمي بكر، وهو ما جعله يشعر بتعب شديد دخل على إثره أحد المستشفيات، واتصل بها الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وطمأنها على حالته الصحية.

 

في ذكراه .. قصة إصابة حمدي غيث بأزمة نفسية عقب وفاة شقيقه

يوافق اليوم الخميس 7 مارس، ذكرى رحيل الفنان حمدي غيث، الذي ولد في 7 يناير عام 1924، في قرية شلشلمون منيا القمح بالشرقية، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

 

عبد المجيد عبدالله يحيي حفل غنائي في دبي.. 13 أبريل

يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله، لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم 13 أبريل المقبل، في مدينة دبي الإماراتية، تزامنا مع سلسلة حفلاته في عيد الفطر المبارك.

 

ابن النجم فنان| أبناء النجوم على شاشة رمضان 2024.. يوسف حمادة هلال الأحدث ومريم أشرف زكي ثاني مرة

يشارك عدد من أبناء النجوم، في دراما رمضان 2024، من خلال عدد من الأعمال، فمنهم من يظهرون مع ابائهم ومنهم من يظهرون بعيدا عنهم في أعمال أخرى.

 

في ذكراها.. قصة رحيل كوكا بمرض السرطان وموقف مأساوي لها

تحل اليوم، الخميس 7 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة كوكا، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1917، ورحلت عن عالمنا في 29 يناير عام 1979، عن عمر يناهز الـ 61 عاما.

 

في عيد ميلادها.. قصة حنان ترك مع الحجاب والاعتزال

اليوم الخميس 7 مارس، الفنانة حنان ترك، تحتفل بعيد ميلادها الـ49، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة، عام 1975، وهي الابنة الوسطى لأب كان يعمل تاجرا، وصاحب مصنعًا للملابس، ولديها شقيقان هما: حسين وحسام.

 

منير مكرم يكشف لـ"صدى البلد" آخر كلمات الفنان جميل برسوم

حرص الفنان منير مكرم على أداء واجب العزاء في الفنان جميل برسوم في كنيسة العذراء المرعشلي بالزمالك.

 

بعد تكريمها من حرم الرئيس السيسي.. إنعام الجريتلي من أصول شركسية وعملت بالإذاعة المصرية دون أجر

تسلمت الفنانة القديرة إنعام الجريتلي، تكريمها من السيدة إنتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وكرمت عددًا من السيدات الرائدات فى المجالات المختلفة.

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