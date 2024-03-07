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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تكريمها من السيدة الأولى..إنعام الجريتلي من أصول شركسية وعملت مجانا في الإذاعة

السيدة إنتصار السيسي
السيدة إنتصار السيسي تكرم إنعام الجريتلي

تسلمت الفنانة القديرة إنعام الجريتلي، تكريمها من السيدة إنتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وكرمت عددًا من السيدات الرائدات فى المجالات المختلفة.

إنعام الجريتلي وحياتها

الفنانة إنعام الجريتلي من أصول شركسية، وتخرجت في معهد السينما قسم التمثيل، ولديها عدد كبير من الأعمال تخطت الـ150 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

 

عمل أحلام الجريتلي بدون أجر بالإذاعة المصرية 

وكانت إنعام الجريتلي، قد أكدت أن نجاح مجموعة أجزاء مسلسل "راجل وست ستات"، جعل البعض يحصرها فى تقديم الأدوار الكوميدية، على الرغم من تقديمها أنواعا درامية أخرى.

وقالت "الجريتلى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها خلال مشوارها الفني كانت تقدم أعمالا اجتماعية وتراجيدية، فقد حرصت على التنوع فى أدوارها.

أكدت الفنانة إنعام الجريتلى انها وافقت على العمل فى الإذاعة المصرية من خلال المسلسل الإذاعى "عليا والأمثال الشعبية " بدون أجر لرغبتها فى رد الجميل الى مؤسسة ماسبيرو التى كانت واحدة من إبنائها لسنوات طويلة.

وإضافت الجريتلى أن هناك سببين لموافقتها على العمل بدون اجر فى الإذاعة المصرية الاول والأهم بالنسبة لها أنها الإذاعة والتليفزيون المصري أعطيا لها الكثير حين كانت تعمل فيهما، وكان لابد ما أن تقف بجوارهما فى تلك الفترة.

وتابعت أن السبب الثانى هو رغبتها فى ممارسة العمل الفنى، حيث انها تريد ان تشبع رغبتها الفنية دائمًا من خلال التمثيل ، مؤكدة ان الفنان لابد ألا يبتعد كثيرًا عن الفن.

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