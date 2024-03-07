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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد خضوع أحمد العيسوي لعملية جراحية خطيرة.. زوجته تكشف تطورات حالته

أحمد العيسوي
أحمد العيسوي

خضع الفنان أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، اليوم، لعملية جراحية خطيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكشفت الفنانة إيناس عزالدين، زوجة أحمد العيسوي، تطورات حالته الصحية قائلة بإنه أصيب بفتق أربي في جنازة الموسيقار الراحل حلمي بكر، وهو ما جعله يشعر بتعب شديد دخل على إثره أحد المستشفيات، واتصل بها الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وطمأنها على حالته الصحية.

وأضافت إيناس، بأن زوجها أحمد العيسوي، خضع لعملية "فتق أربي" وخرج من العمليات منذ قليل في حالة صحية جيدة إلى غرفة العناية المركزة، وكان في استقباله وفد من نقابة الموسيقيين الذين توافدوا على المستشفى للاطمئنان على صحته بعد خروجه من العمليات.

أحمد العيسوي

يذكر أن أحمد العيسوي، فاز باكتساح في انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الأخيرة برئاسة الفنان مصطفى كامل، والتي أجريت أغسطس من العام الماضي بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات.

احمد العيسوى الفنان أحمد العيسوي ايناس عزالدين الفنانة إيناس عزالدين نقابة المهن الموسيقية

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