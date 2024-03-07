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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة رحيل كوكا بمرض السرطان وموقف مأساوي لها

كوكا
كوكا

تحل اليوم، الخميس 7 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة كوكا، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1917، ورحلت عن عالمنا في 29 يناير عام 1979، عن عمر يناهز الـ 61 عاما. 

اشتهرت كوكا، بأدوار المرأة البدوية، حيث لدت في مثل هذا اليوم عام 1917، لأب يعمل ضابطا بالسودان وأم مصرية ريفية. 

 

حياة كوكا 

عملت كوكا أو تحية إبراهيم بلال، في بدايتها كمساعد مونتيير باستديو مصر عام 1935، ولقربها وتوددها من النجوم والفنانين حصلت على دور بسيط في فيلم "بواب العمارة" مع الفنان علي الكسار وتوالت عليها العروض البسيطة لتقف أمام أم كلثوم في فيلمها "وداد" عام 1936. 

وكانت الصدفة البحتة وراء شهرتها وتألقهاعندما شاهدها مخرج إنجليزي وهي تؤدي دورها في فيلم "سيجارة وكاس"، اقتنع بها وعرض عليها الاشتراك معه في فيلم "تاجر الملح"، وفي دعاية الفيلم أوضح أن البطلة أميرة أمريكية ليفاجأ الجمهور بأنها المصرية  "كوكا".

فريد شوقي لم يكن ليقتنع بأداء وموهبة فنانة أو يسلم لها اسمه بهذه السهولة، وبمجرد أن شاهد أعمالها وافق مباشرة أن تكون معه وتشاركه ندا بند البطولة في فيلم "عنترة بن شداد" ليكون هذا الفيلم بمثابة الانطلاقة لمشوار "كوكا" الفنى.

 

زوج كوكا

تزوجت كوكا من نيازي مصطفى، الذي احتكر فنها وموهبتها، فقد كانت معظم أعمالها مقتصرة عليه، مثل فيلم "مصنع الزوجات" عام 1941 مع أنور وجدي، و"عنتر وعبلة" مع سراج منير، و"ملكة الصحراء" 1951، و"سمراء سيناء" مع يحيي شاهين 1959، و"عنتر بن شداد" عام 1961 مع فريد شوقي، و"كنوز" عام 1966 مع عماد حمدي، وأخيرا فيلم "أونكل زيزو حبيبي" مع محمد صبحي عام 1977.

 

اعتزال كوكا

واعتزلت فتاة الصحراء الفن واتجهت للعمل في سوق العقارات وفضلت الحياة الأسرية، والتي خلت من الأطفال، وعندما تأكدت كوكا من عدم قدرتها على الإنجاب، أجبرت زوجها على الزواج من أخرى ليحقق حلم الأبوة، وبالفعل تزوج من الراقصة نعمت مختار، ولكن لم تدم زيجتهما طويلا ليعود إلى حبه الأوحد الفنانة كوكا ويستمر معها حتى وفاتها، والتي رحلت بعد أيام من اكتشافها إصابتها بمرض السرطان، ورحلت يوم 28 من يناير من عام 1979.

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