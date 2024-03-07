في عيد ميلادها.. قصة حنان ترك مع الحجاب والاعتزال

اليوم الخميس 7 مارس، الفنانة حنان ترك، تحتفل بعيد ميلادها الـ49، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة، عام 1975، وهي الابنة الوسطى لأب كان يعمل تاجرا، وصاحب مصنعًا للملابس، ولديها شقيقان هما: حسين وحسام.

حنان ترك ومشوارها

كانت بداية حنان ترك، قبل اقتحام مجال التمثيل، راقصة بالية، ثم بدأت "حنان" العمل في مهنة الفن، بعدما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء أحد العروض المسرحية، فرشحها للمشاركة في فيلم "رغبة متوحشة" في عام 1993 ليكون أولى بطولاتها السينمائية، وتثبت موهبتها وتلقب بـ"فراشة الشاشة".

كان يوسف شاهين هو الأب الروحى للنجمة حنان ترك فى الوسط الفنى، حيث بدأت علاقتها به عن قرب بعد أن رشحها الفنان خالد النبوى له لتقوم بأحد أدوار فى فيلمه "المهاجر"، وفوجئت حنان ترك بمكالمة هاتفية من المخرج الراحل يطلب منها أن تقابله فى مكتبه، وبالفعل ذهبت على الفور، فوجدته يعطيها سكريبت فيلم المهاجر، والذى كان "وش السعد" على حنان ترك فيما بعد.

زيجات حنان ترك

تزوجت حنان ترك 5 مرات، الأولى من رجل الأعمال أيمن السويدي لمدة شهر، وانفصلت عنه ليتزوج بعدها من المطربة "ذكرى"، ولكنه انتحر في جريمة أثارت الجدل.

الزوج الثاني لحنان ترك هو خالد خطاب الذي تزوجته حنان لعدة سنوات وأنجبت منه طفلين، ولكنها انفصلت عنه بعد نشوب خلافات بينهما.

أما الزوج الثالث لحنان ترك، فهو المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، بعدها تزوجت من رجل أعمال سعودي لمدة عام وأنجبت منه محمد.

الزيجة الخامسة والأخيرة لـ حنان ترك هي الأكثر إثارة للجدل، لأنها تزوجت من شخص منتمٍ لجماعة الإخوان وهو محمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، واعتزلت حنان الفن بعد هذه الزيجة وأنجبت منه مريم.

حنان ترك والحجاب

وما لا يعرفه البعض عن حنان ترك، أن الداعية مصطفى حسني هو سبب ارتدائها الحجاب، حيث حضرت له ندوة عن الأمانة في الإسلام، ونفت أن يكون الداعية عمرو خالد هو من أقنعها به.