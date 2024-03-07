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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه .. قصة إصابة حمدي غيث بأزمة نفسية عقب وفاة شقيقه

حمدي غيث
حمدي غيث

يوافق اليوم الخميس 7 مارس، ذكرى رحيل الفنان حمدي غيث، الذي ولد في 7 يناير عام 1924، في قرية شلشلمون منيا القمح بالشرقية، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا. 

حياة حمدي غيث 

درس حمدي غيث بكلية الحقوق حتى وصل إلى آخر سنة، وكان يدرس بالتزامن مع الكلية بمعهد التمثيل، وعندما جاءته بعثة لفرنسا لمدة 4 سنوات لم يدخل امتحان الحقوق وغلب حبه للفن، ليعود من البعثة ليعمل أستاذًا في المعهد. 

ارتبط بعلاقة حب مع زميلته في معهد التمثيل، وتزوجها وسافرا معًا إلى البعثة بفرنسا، ولكن توفيت بعد عام من ولادتها لابنته الكبرى ميادة، ليتزوج بعد ذلك من والدة ابنته الأخرى مي. 

كان الفنان الكبير حمدي غيث ناصريا، ولكن رغم ذلك تم اتهامه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالشيوعية، وتم فصله من المسرح القومي، ووقتها كانت الإذاعة تعرض مسلسلا أدى فيه حمدى شخصية الصحابي الجليل "أبو ذر الغفاري، وسمعه عبدالناصر، وأعجب به بشدة، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الممثل الذي يؤدي شخصية هذا الصحابي بهذا الإتقان شيوعيًا أو ملحدًا، فأصدر قرارًا فوريًا بعودة حمدي غيث لعمله بالأجر الذى يحدده، وفى المكان الذى يريده، بحسب رواية ابنته ميادة ، التي أكدت أن أصعب المواقف التي مرت على والدها كانت وفاة عبدالناصر، أما صدمة حياته التي غيرت كل صفاته وجعلته يعيش في حزن دائم حتى وفاته، فهي صدمة مرض ووفاة شقيقه وابنه الروحي عبدالله غيث. 

 

حمدي غيث وإصابته بأزمة نفسية 

بعد رحيل شقيقه الأصغر الفنان عبد الله غيث إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل"، أصيب بأزمة نفسية شديدة، بعدها أسند المخرج مجدي ابو عميرة إليه دور عبد الله غيث في مسلسل "المال والبنون" الجزء الثاني، وبالفعل جسد حمدي غيث دور شقيقه الراحل.

وقال حمدى غيث حينها "لقد اعتبرت عبد الله ابني وليس شقيقي فقد رحل والدنا وعبد الله عمره عام واحد فقط ومن هذا اليوم اعتبرته ابنا لي.. كنت اصطحبه في جميع أعمالي، وبالتالي كان يقلدني في أعمالي وعشق الفن والمسرح من خلال أعمالي ، وعندما عدت من بعثتي التعليمية بباريس اقترحت عليه أن يترك (العمدية) ببلدنا بالشرقية ويلتحق بمعهد التمثيل ليصقل موهبته الفطرية، وقد كان وأصبح عبد الله فنانا عالميا، فقد نافس النجم العالمي "انتوني كوين" في فيلم "الرسالة".

 

وفاة حمدي غيث 

وبعد الانتهاء من أداء دور شقيقه الذى أداه تحت ضغط نفسي شديد أصيب الفنان حمدى غيث بأزمة صحية حادة وصلت إلى فشل كلوى والتهاب حاد بالرئة ثم رحل إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 82 عاما في 7 مارس من عام 2006. 

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