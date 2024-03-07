احتفالات لذوي الهمم وأسرهم بمدينة دمياط الجديدة

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنظيم احتفالية لذوى الهمم بشاطئ “قادرون بلاج”، بالتنسيق بين الجهاز، ومجلس الأمناء، برئاسة الدكتور أسامة التابعى حفيلة، وجمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة، وذلك بحضور طلاب المدارس الفكرية والصم والبكم.

وقد شملت الاحتفالية مسابقات ترفيهية وفنية وسط فرحة عارمة من الحاضرين، بما كان له مردود إيجابي فى نفوس ذوى الهمم وأسرهم.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، بما يسهم فى دمجهم فى المجتمع.