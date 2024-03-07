كامل العدد من مختلف الجنسيات.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي في بونتاكانا

أحيا النجم تامر حسني أضخم حفل عالمى بالملابس البيضاء فى بونتاكانا التابعة لجمهورية الدومينكان بمنطقة البحر الكاريبى للامريكتين.

حضر تامر بصحبة شقيقه حسام حسنى رئيس مجلس ادارة HT برودكشن ومدير أعماله تامر يحيى منسق حفلاته بمصر والعالم وكان في استقبالهم فادى آبو عاصى بلومار وتامر عبد المنعم pmg .



وصعد تامر على خشبة المسرح مرددا أغنية "هرمون السعادة " وسط هتافات وصيحات الإعجاب من مختلف جنسيات العالم بعدها حرص تامر على توجيه تحية للحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لحفاوة الإستقبال.



واشعل تامر الحفل بعدد كبير من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، "ارجعلي”، "قسمة ونصيب" .. بالإضافة إلى معظم اغاني ألبومه الأخير "عشأنجي" منها " خدنا مناعة" ، "أحلى كلام" ،" مابجيش بالطريقه دي" ، "زي الأيام دي" ، "سجل يا تاريخ" ، " سواحنا" ،" ليه طله".. ممكن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

وفى ختام الحفل حرص تامر حسني على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل على رأسهم فادى أبو عاصى الذى أشاد بشعبية النجم تامر حسني في جميع أنحاء العالم.



وعقب النجاح الكبير للحفل أعرب تامر حسني عن سعادته الشديدة لنجاح حفله في بونتكانا، وذلك عبر خاصية الاستورى بحسابه على "انستجرام" وعلق قائلا : "حفلة بونتكانا بجد مفجأه كبيرة ليا مكنتش متوقع أن أغانينا واصلة بالشكل الرائع دة ولمعظم الجنسيات في العالم»

وتابع حسني: "انا تقريبا غنيت ساعتين والحمد لله أغانيا كانت بتتردد كلها وكأني في بلد عربي والحقيقة أنا كنت خايف من الحفله دي بس بس قولت هروح عشان أعرف حقيقي نتيجه المجهوذ الي بذلته خلال السنين بقا فين من العالم"

واختتم تعليقه قائلا : "بجد فرحت من قلبي شكرا للجماهير الي سافرت من أماكن كتير في العالم هي بتبقا فرحة شخصيه لمجهود سنين وفرحة عامه لكوني فنان مصري عربي حقيقي محبتكم ليا هونت عليا مجهود وتعب وسفر 42 ساعه رايح جاي".

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