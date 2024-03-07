عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كامل العدد من مختلف الجنسيات.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي في بونتاكانا

صدى البلد

أحيا النجم تامر حسني أضخم حفل عالمى  بالملابس البيضاء  فى بونتاكانا التابعة لجمهورية الدومينكان بمنطقة البحر الكاريبى للامريكتين.

 

حضر تامر بصحبة شقيقه حسام حسنى رئيس مجلس ادارة HT برودكشن ومدير أعماله تامر يحيى منسق حفلاته بمصر والعالم وكان في استقبالهم فادى آبو عاصى بلومار  وتامر عبد المنعم pmg .


وصعد تامر على خشبة المسرح مرددا أغنية "هرمون السعادة " وسط هتافات وصيحات الإعجاب من مختلف جنسيات العالم بعدها حرص تامر على توجيه تحية للحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لحفاوة الإستقبال.


واشعل تامر  الحفل بعدد كبير من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني  منها "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، "ارجعلي”، "قسمة ونصيب" .. بالإضافة إلى معظم اغاني ألبومه الأخير "عشأنجي" منها " خدنا مناعة" ، "أحلى كلام" ،" مابجيش بالطريقه دي" ، "زي الأيام دي" ، "سجل يا تاريخ" ، " سواحنا" ،" ليه طله".. ممكن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

وفى ختام الحفل حرص تامر حسني على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل على رأسهم فادى أبو عاصى الذى أشاد بشعبية النجم تامر حسني في جميع أنحاء العالم. 
 

وعقب النجاح الكبير للحفل أعرب  تامر حسني عن سعادته الشديدة لنجاح حفله في بونتكانا، وذلك عبر خاصية الاستورى بحسابه على "انستجرام" وعلق قائلا : "حفلة بونتكانا بجد مفجأه كبيرة ليا مكنتش متوقع أن أغانينا واصلة بالشكل الرائع دة ولمعظم الجنسيات في العالم»

وتابع حسني: "انا تقريبا غنيت ساعتين والحمد لله أغانيا كانت بتتردد كلها وكأني في بلد عربي والحقيقة أنا كنت خايف من الحفله دي بس بس قولت هروح عشان أعرف حقيقي نتيجه المجهوذ الي بذلته خلال السنين بقا فين من العالم"

 

واختتم تعليقه قائلا : "بجد فرحت من قلبي شكرا للجماهير الي سافرت من أماكن كتير في العالم هي بتبقا فرحة شخصيه لمجهود سنين وفرحة عامه لكوني فنان مصري عربي حقيقي محبتكم ليا هونت عليا مجهود وتعب وسفر 42 ساعه رايح جاي".

4e03e610-0afb-4e09-b1ab-90991f543fb2
4e03e610-0afb-4e09-b1ab-90991f543fb2
d1720294-e607-4e64-be47-422199af3a23
d1720294-e607-4e64-be47-422199af3a23
9a1b51f0-c753-450b-aeee-9ddfb82e8a54
9a1b51f0-c753-450b-aeee-9ddfb82e8a54
f47729fa-0642-4cfa-aa92-1dd3cd70a637
f47729fa-0642-4cfa-aa92-1dd3cd70a637
9db32886-8291-4ebe-aa6f-52b56dbf1d82
9db32886-8291-4ebe-aa6f-52b56dbf1d82
13ff3a8f-0792-4a2a-98e4-5288573c6878
13ff3a8f-0792-4a2a-98e4-5288573c6878
f52ee78b-7c53-4a23-b965-b9958a431d16
f52ee78b-7c53-4a23-b965-b9958a431d16
e030eca2-ea0d-480d-a2ee-4b36835e5551
e030eca2-ea0d-480d-a2ee-4b36835e5551
90e0ae4d-6e51-499f-afdf-6d579bcf18f6
90e0ae4d-6e51-499f-afdf-6d579bcf18f6
f86c62ef-ede0-4b98-a239-373937d308b2
f86c62ef-ede0-4b98-a239-373937d308b2
1a3809a0-1bd3-49cc-928b-272781ed5c81
1a3809a0-1bd3-49cc-928b-272781ed5c81
41469b6f-6c47-49ba-ad13-1f62e98c66c4
41469b6f-6c47-49ba-ad13-1f62e98c66c4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

ترشيحاتنا

فترة صعبة.. مدبولي يوجه رسالة وبشري سارة للمواطنين بشأن الأسعار

فضلها عظيم.. اقرأ هذه الآيات بعد التسليم من الصلاة

الأهلي كده كده هيكسب.. خالد الغندور يثير الجدل بتوقعه الفائز بكأس مصر

رئيس الوزراء: توحيد سعر الصرف من أهم الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية

رئيس الوزراء لـ الداخلية: يجب الضرب بيد من حديد لتجار السوق السوداء

رئيس الوزراء: توجية لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة تجار العمله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ