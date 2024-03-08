لن تصدق سعره.. دولة يباع فيها أغلى iPhone في العالم

غالبا ما تتصدر هواتف آيفون من آبل Apple، عناوين الأخبار بسبب أسعارها المرتفعة، والتي قد تجعل المستهلكون حول العالم يترددون في دفع مبالغ باهظة مقابل هاتف ذكي، لذا تسعى الشركة لإرضاء هؤلاء المستخدمين من خلال طرح نماذج ذات أسعار معقولة في الأسواق التي يجد فيه الكثير من المشترين أن تكلفة هواتفها باهظة للغاية.

ولكن في الحقيقة، قد لا تفلح خطة آبل هذه مع إحدي الدول التي يباع فيها هواتف آيفون بسعر مرتفع للغاية، حيث توجد دولة تبيع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر مرتفع مقارنة بالدول الأخرى.

أغلى هاتف iPhone في العالم

سعر خيالي وصل إليه هاتف آبل iPhone 15 Pro Max، في سوق الهواتف الذكية التركي مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى، لتحمل بذلك "تركيا" الرقم القياسي لبيع أغلى هاتف iPhone في العالم مرة أخرى.

ويأتي ذلك، بعد أن قامت شركة آبل بتحديث أسعار هواتف آيفون في تركيا، إلى جانب طرح جهاز MacBook Air المزود بمعالج M3، ويبلغ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max في تركيا حوالي 107.999 ليرة تركية.

وهو أعلى سعر حتي الآن، لتصبح بذلك تركيا أغلى دولة يباع فيها هاتف iPhone في العالم، مقارنة بالسعر الرسمي لجهاز آيفون 15 برو ماكس في الولايات المتحدة 1599 دولار (حوالي 78997 جنيها مصريا)، وهو أقل بكثير من 3400 دولار (حوالي 167 ألفا و975 جنيها مصريا) في تركيا.

ولتوضيح الأمر، تشتهر تركيا بشكل خاص بضرائبها المرتفعة على الهواتف الذكية، لذلك، عندما ترتفع الأسعار فإن التأثير يكون مضاعفا، ووفقا لـ "gizmochina"، قد يستغرق الموظف الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور في تركيا أكثر من 6 أشهر لتوفير ما يكفي من المال لشراء iPhone 15 Pro Max.

ويعد الجزء الأسوء بالأمر هو أن فرق الأسعار لا ترجع إلى شركة آبل، وذلك لان معدلات الضرائب في البلاد مرتفعة جدا، وتكسب تركيا أموالا أكثر من شركة آبل مقابل كل هاتف آيفون يتم بيعه داخل حدود البلاد.

وتتضمن قائمة الدول التي يباع فيها هواتف آيفون بسعر أغلى، جاءت البرازيل، في المركز الثاني حيث يباع هاتف iPhone 15 Pro Max، مقابل سعر حوالي 2800 دولار (حوالي 138 ألفا و 332 جنيها مصريا).

ويشار إلى أن سعر هاتف iPhone 15 Pro Max في مصر يبلغ حوالي 82 ألف جنيه مصري (حوالي 1660 دولار).