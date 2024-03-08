عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لن تصدق سعره.. دولة يباع فيها أغلى iPhone في العالم

آيفون 15 برو ماكس
آيفون 15 برو ماكس

غالبا ما تتصدر هواتف آيفون من آبل Apple، عناوين الأخبار بسبب أسعارها المرتفعة، والتي قد تجعل المستهلكون حول العالم يترددون في دفع مبالغ باهظة مقابل هاتف ذكي، لذا تسعى الشركة لإرضاء هؤلاء المستخدمين من خلال طرح نماذج ذات أسعار معقولة في الأسواق التي يجد فيه الكثير من المشترين أن تكلفة هواتفها باهظة للغاية.

ولكن في الحقيقة، قد لا تفلح خطة آبل هذه مع إحدي الدول التي يباع فيها هواتف آيفون بسعر مرتفع للغاية، حيث توجد دولة تبيع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر مرتفع مقارنة بالدول الأخرى.

 

تحذير عاجل لأصحاب هواتف آيفون وأندرويد.. مكالمة خادعة هتخسرك كتير

جوجل تهز عرش آيفون.. تتويج Pixel 8 بلقب "أفضل هاتف ذكي"

 

أغلى هاتف iPhone في العالم

سعر خيالي وصل إليه هاتف آبل iPhone 15 Pro Max، في سوق الهواتف الذكية التركي مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى، لتحمل بذلك "تركيا" الرقم القياسي لبيع أغلى هاتف iPhone في العالم مرة أخرى.

ويأتي ذلك، بعد أن قامت شركة آبل بتحديث أسعار هواتف آيفون في تركيا، إلى جانب طرح جهاز MacBook Air المزود بمعالج M3، ويبلغ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max في تركيا حوالي 107.999 ليرة تركية.

وهو أعلى سعر حتي الآن، لتصبح بذلك تركيا أغلى دولة يباع فيها هاتف iPhone في العالم، مقارنة بالسعر الرسمي لجهاز آيفون 15 برو ماكس في الولايات المتحدة 1599 دولار (حوالي 78997 جنيها مصريا)، وهو أقل بكثير من 3400 دولار (حوالي 167 ألفا و975 جنيها مصريا) في تركيا.

ولتوضيح الأمر، تشتهر تركيا بشكل خاص بضرائبها المرتفعة على الهواتف الذكية، لذلك، عندما ترتفع الأسعار فإن التأثير يكون مضاعفا، ووفقا لـ "gizmochina"، قد يستغرق الموظف الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور في تركيا أكثر من 6 أشهر لتوفير ما يكفي من المال لشراء iPhone 15 Pro Max.

ويعد الجزء الأسوء بالأمر هو أن فرق الأسعار لا ترجع إلى شركة آبل، وذلك لان معدلات الضرائب في البلاد مرتفعة جدا، وتكسب تركيا أموالا أكثر من شركة آبل مقابل كل هاتف آيفون يتم بيعه داخل حدود البلاد.

وتتضمن قائمة الدول التي يباع فيها هواتف آيفون بسعر أغلى، جاءت البرازيل، في المركز الثاني حيث يباع هاتف iPhone 15 Pro Max، مقابل سعر حوالي  2800 دولار (حوالي 138 ألفا و 332 جنيها مصريا).

ويشار إلى أن سعر هاتف iPhone 15 Pro Max في مصر يبلغ حوالي 82 ألف جنيه مصري (حوالي 1660 دولار).

قائمة الدول التي يباع فيها هواتف آيفون بسعر أغلى
آيفون أغلى iPhone تركيا اسعار ايفون آيفون في تركيا سعر iPhone 15 Pro Max في تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

موضوعات متعلقة

سمارت ووتش الغلابة.. ساعة رخيصة بميزات رائعة تشبه Apple Watch

تدوم 75 يوما.. موبايل جديد بمواصفات جبارة وأكبر بطارية في العالم

بعد طرحه بالأسواق.. سعر شاومي +Redmi Note 13 Pro في مصر

كوارثه لا تنتهى.. واتساب الذهبي بمميزات حصرية ومخاطر بالجملة

تتجاوز 19 مليار دولار.. عطل فيسبوك يكبد زوكربيرج وميتا خسائر فادحة كل ثانية

هجوم إلكتروني ولا اختراق.. مصدر في «ميتا» يكشف سر تعطل فيسبوك وإنستجرام

لافا تتحدي العمالقة.. موبايل فخم بشاشة منحنية وسعر لا يقاوم

تقرير يكشف سبب تعطل فيسبوك وجوجل عالميا.. هجوم سيبراني يستهدف الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

أحدهما المنقذ.. تفاصيل إصابة نجمي الأهلي وحرمانهما من مواجهة الزمالك

الأغاني بتعيش .. رد ناري مصطفى حسني على انتقادات أغاني برامجه.. فيديو

مسؤول أممي: إسرائيل تنتهج التجويع وتدمر منظومة الغذاء في غزة

إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام والعلمين) بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة|تفاصيل

ملاك محطات بث تليفزيوني يواجهون الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه

تزوير المحررات الرسمية.. سقوط طبيب أسنان الإسكندرية الشهير.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقراء جدا.. صور نجمات الفن في دراما رمضان تشعل السوشيال ميديا

كامل العدد.. مي فاروق تتألق بحفل الرياض بباقة من الطرب الأصيل.. صور

نادية أحمد السقا تحتفل بعيد ميلادها.. صور

من حواجبه.. علامة تكشف الرجل النرجسي

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ