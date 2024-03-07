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رئيس التحرير
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حوادث

رئيس النيابة الأردنية لصدى البلد: مصر دورها محوري في توحيد الصف العربي|فيديو

القاضية ريم الذنيبات
القاضية ريم الذنيبات مع الكاتب محمد زهير

وصفت القاضية ريم الذنيبات مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية فى المملكة الأردنية الهاشمية، الدور المصرى فى توحيد الصف العربى بـ"المحورى"، والذى يأتى امتدادًا لدورها الرائد والتاريخى فى محيطها العربى.

وأضافت القاضية ريم الذنيبات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر دورها تاريخى ورائد بالمنطقة، بما تحمله من عمق تاريخى وحضارى وثقل سياسى، لهذا فدورها أساسى فى المساعدة فى توحيد الصف العربى لتلبية طموح شعوبنا، خاصة فى ظل التحركات العربية الجارية الآن هى فى إطار التكاتف العربى لحماية مصالح أمتنا.

وأشارت مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية فى المملكة الأردنية الهاشميه، إلى أن مجلس الدولة المصرى أحد أهم المؤسسات القضائية المصرية فى الوطن العربى، وبالتالى فهى تستكمل دور مصر التاريخى والرائد فى توحيد الصف العربى، لكنها من الناحية القانونية والقضائية.

وأوضحت القاضية ريم الذنيبات، أن الأردن من أوائل الدول المشاركة في الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري قائلة: "لا شك في أهمية هذا الاتحاد ومشاركة الدول العربية في هذا الاتحاد القضائي القوي فرصة قوية للغاية لتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين جميع القضاة والمستشارين أعضاء الاتحاد".

وأكدت مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية فى المملكة الأردنية الهاشمية، أن دور الاتحاد مهم وقوي في توحيد المبادئ القانونية بين جميع المحاكم القضاء الإداري في الوطن العربي، ولذلك فإن الخطوة التاريخية التى اتخذتها قيادات الاتحاد العربى فى إنشاء موقع إلكترونى له أهمية كبيرة فى تبادل الخبرات".

واستطرد القاضية ريم الذنيبات، حديثها قائلة: "مما لا شك فيه أن المنصة الرقمية التى تم إطلاقها في الدورة التدريبية الأولى للمحاكم الاتحاد العربي للقضاء الإداري لها أهمية كبرى في زيادة خبرة القضاء أعضاء الاتحاد كما أن لها دورا أساسيا وكبيرا في نشر الاجتهادات القانونية في مختلف الدول العربيه أعضاء هذا الاتحاد".

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