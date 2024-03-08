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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قاضية أردنية لصدى البلد: مجلس الدولة المصرى يعمل لوحدة القضاء الإدارى العربي

الكاتب الصحفى محمد
الكاتب الصحفى محمد زهير يحاور القاضية ملك صبحى

أشادت القاضية ملك صبحي غزال بالمحكمة الإدارية بالمملكة   الأردنية الهاشمية، بالمجهود الكبير الذى تبذله مصر وجميع مؤسساتها، خاصة فى توحيد العرب، مؤكدة أن مصر هى المرتكز العربى والقاطرة العربية.

وأكدت القاضية بالمحكمة الإدارية بالمملكة الأردنية الهاشمية، على مواقف وأدوار مصر المحورية فى المحيط العربى وتجاه أشقائها، لاسيما وأنها لم تتخل يوما عن هذا الدور، قوة مصر من قوة الأمة العربية وهذا ما نؤمن به.

الكاتب الصحفى محمد زهير يحاول القاضية ملك صبحى

وأشارت القاضيه ملك صبحي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الى دور مجلس الدولة احد اكبر واقدم الصروح القضائية فى الشرق والاوسط والدور العظيم الذى تقوم به فى توحيد العرب تحت مظلة قضائية، مشيده بمجهود الاتحاد العربى فى تنظيم الدورة التدريبية الاولى للقضاه العرب.

وأوضحت القاضيه بالمحكمه الاداريه بالمملكه الاردنيه الهاشميه، أن الاردن من اوائل الدول المشاركه في الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الاداري، مؤكده على سعادتها بالمشاركه في الدوره التدريبيه الاولى للاتحاد العربي لمحاكم القضاء الاداري لما لها من اهميه كبيره لجميع القضاه في الوطن العربي، خاصه القضاه اعضاء الاتحاد.

واكدت على الدور العظيم الذى بذله الاتحاد فى إنشاء المنصه الالكترونيه التي تم اطلاقها مشيرة الى اهميه المنصة في توحيد الاجتهادات والمبادئ الاداريه خاصه وان المبادئ مقننه فى قضاء قضاء غير مقنن وبالتالي فان الاجتهادات مهمه جدا للدول العربيه لتوحيديها والاطلاع عليها.

وطالبت القاضيه بالمحكمه الاداريه بالمملكه الاردنيه الهاشميه، بضرورة تزويد هذه المنصة الالكترونية بالاحكام والقوانين الهامه والضروريه التي يستفيد منها جميع المستشارين والقضاه في الدول العربيه الاعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الادارى.

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