أخبار الفن: وفاة المخرج طارق الكاشف.. لوك جديد لـ مي فاروق في حفل موسم الرياض

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



لوك جديد.. مي فاروق تتألق على مسرح أبو بكر سالم



أحيت منذ قليل المطربة مي فاروق الحفل المنتظر لها ضمن فعاليات موسم الرياض والذى يقام على مسرح أبو بكر سالم تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.



وظهرت مي فاروق خلال الحفل بلوك جديد اعتمدت خلال هذه الحفل، وهو لوك مختلف تماما عما اعتادت الظهور به خلال الفترة الماضية مما نال إعجاب الحضور.



وقدمت مي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل والتى تفاعل معها الجمهور.





من داخل الإستديو.. أحدث ظهور لـ عمرو دياب في السعودية



شارك المستشار تركي آل الشيخ صورا للهضبة عمرو دياب أثناء تواجده داخل أحد أهم وأكبر إستديوهات الصوت هناك وتحديدا داخل قرية نيوم الإعلامية.



وظهر الهضبة وهو يقوم بالعزف بالبيانو فيما قام بالتقاط العديد من الصور التذكارية أمام اجهزة الصوت الحديثة التى يضمها الإستديو هناك.





رنا رئيس تكشف تفاصيل شخصيتها في سر إلهي



كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس عن كواليس شخصيتها التى تقدمها فى مسلسل سر إلهي وتخضو به موسم رمضان 2024.



وقالت رنا رئيس فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أقدم فى مسلسل سر إلهي شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قدمتها من قبل.



وأضافت رنا قائلة: “هتشوفوني فى سر إلهي المادة الخام للكآبة كل المسلسل تقطيع شرايين”، وتابعت : أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور خلال الشهر الكريم.





ماركة مسجلة.. شخصيات مصرية ملهمة في رمضان على راديو 9090



تقدم إذاعة راديو 9090 طوال أيام شهر رمضان المبارك، برنامج "ماركة مسجلة" للإعلامي محمد علي خير.

يركز البرنامج على الحديث عن أبرز 30 شخصية مصرية في مجالاتهم أثروا في المجتمع المصري ما بين فن وصحافة وأدب ورياضة واقتصاد وكافة المجالات.

يسلط البرنامج الضوء على مسيرة الشخصيات المصرية الملهمة التي أثرت في المجتمع المصري في مجالات مختلفة، ويقدم البرنامج رحلة عبر إنجازات هذه الشخصيات، وكيف تغلبت على التحديات وحققت النجاح في حياتها.



صورناه من 20 سنة.. هنيدي يكشف كواليس الفارس والأميرة



تصدر الفيلم الكرتوني الفارس والأميرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه على منصة شاهد، وتداول مقاطع منه على صفحات السوشيال ميديا.



وبعد تصدره محركات البحث قرر الفنان محمد هنيدي كشف كواليس تصوير هذا العمل من خلال صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتب هنيدي على صفحته: الفيلم اللي الناس بتسألني عليه .. ده فيلم الفارس والأميرة .. عملناه من اكتر من عشرين سنة مع الاستاذ بشير الديك ومتعرضش الا سنة 2020





صحيت مي عمر من النوم.. محمد سامي يكشف كواليس مسلسل نعمة الأفوكاتو



كشف المخرج محمد سامي عن تفاصيل مسلسل نعمة الأفوكاتو والذى يخوض به موسم رمضان القادم من خلال منصة شاهد وأم بي سي.



وقال سامي فى لقاء مع منصة شاهد أن بداية التحضير لمسلسل زوجته مي عمر كان منذ وقتا طويلا، مشيرا أنهم كانوا يبحثون عن فكرة جديدة ومختلفة لتقديمها على الشاشة.



وأضاف سامي قائلا: “كان هناك أكثر من فكرة وكان هناك مناقشات عدة لاختيار القصة الأنسب إلى أن جائتني فكرة المحامية نعمة سعيد أبو علي، وفى نفس اللحظة اتهجت إلى غرفة النوم وصحيتها من النوم لعرض الفكرة عليها وبالفعل وافقت عليها على الفور”





نجوم الفن ينعون المخرج طارق الكاشف



حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي المخرج الراحل طارق الكاشف، والذى وافته المنية مساء اليوم.



ومن أوائل الفنانين الذين حرصوا على نعي المخرج الراحل المطربة سميرة سعيد والتى كتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: خبر محزن وأنا شخصيا حزينة جدا لهذا الخبر رحيل المخرج طارق الكاشف مخرج رائع لى تجارب معاه كانت مختلفة وسابقة لعصرها عاشقة ، خايفة ، أنا أحب ، يا دمع كان مخرج ذو رؤية ويرى مواطن الجمال والعمق فى كل أعماله رحمة الله.







لطيفة تطلق دعاء أمي.. وتؤكد: عوائد الديجيتال تخصص لفعل الخير



أطلقت المطربة لطيفة دعاء جديد إهداء لروح والدتها، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم "أمي". الدعاء الجديد الذي أطلقته لطيفة بعنوان "أمي"، من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح. وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، فور سماعي للكلمات لمستني بصورة كبيرة، وبكيت بشدة، وقررت أن أغنيه بصوتي، مضيفة أنها قررت أن تكون عوائد الديجيتال من الدعاء عبر كافة وسائل البث صدقة جارية وتخصص لفعل الخير.