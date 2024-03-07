رنا رئيس تكشف تفاصيل شخصيتها في سر إلهي

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس عن كواليس شخصيتها التى تقدمها فى مسلسل سر إلهي وتخضو به موسم رمضان 2024.



وقالت رنا رئيس فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أقدم فى مسلسل سر إلهي شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قدمتها من قبل.



وأضافت رنا قائلة: “هتشوفوني فى سر إلهي المادة الخام للكآبة كل المسلسل تقطيع شرايين”، وتابعت : أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور خلال الشهر الكريم.



مسلسل سر إلهي



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.