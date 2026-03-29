الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أتمنى أن تنجح التجربة.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
البهى عمرو

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، مقالًا مهمًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «أتمنى أن تنجح التجربة» وجاء كالتالي:

اليوم بدأ تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. وقد أيدت التجربة عندما صدر القرار الأسبوع الماضي في نفس المكان بعنوان “ أؤيد قرارات د. مدبولي ”  لترشيد استهلاك الوقود بعد ارتفاع أسعاره.

القرار بدأ تطبيقه اليوم ما بين مؤيد ومعارض، المؤيد لترشيد الاستهلاك والمعارض لان هناك فئة من الناس تعمل ليلا وستتأثر بهذا القرار.

في هذا الوقت الصعب الذي يمر فيه العالم كله بحالة من الجنون سواء اقتصاديا أو سياسيا.

جميعنا نعرف أن  ترشيد الاستهلاك ضرورة في ظل هذه الظروف. لكن في نفس الوقت، أي قرار بمس حياة الناس يجب أن نرصده بعد التطبيق، ونعيد تقييم نتائجه.

والأهم هو المتابعة.. رئيس الوزراء أعلن أن القرار سيتم تقييمه بعد شهر، وهذه خطوة مهمة. لكن التقييم يحتاج اجهزة رصد  علي المستوي الاجتماعي والمستوي الاقتصادي.

وأتمني أن يكون هناك رصد ودراسة يومية وأسبوعية حتي ينتهي الشهر وأن تكون هناك وسيلة واضحة للتواصل، وقد تم الإعلان أن هناك رقم لتلقي الشكاوى والآراء، حتى تكون الصورة كاملة.

أغلبنا يعلم أن المحلات في أوروبا تغلق أبوابها في الثامنة مساء لترشيد الطاقة والعمل مبكرا، وقد اعتاد الجميع علي ذلك حتي انك لا تجد أي محل ولا حتي سوبر ماركت يفتح أيام الإجازات.

أري أنه قد آن الأوان كي نلجأ للطاقة البديلة ًالنظيفة المتجددة من  طاقة شمسية وطاقة الرياح. وغيرها لذلك من المهم أن نسير في الاتجاهين معًا.

والسؤال  هل نستطيع تغيير نمط الحياة في مصر التي اعتادت السهر والخروج والتسوق ليلا ما حدث أمس هو بداية تجربة، والشهر القادم سيكون هو الفيصل، إما أن يثبت القرار نجاحه، أو يكشف لنا أنه يحتاج إلى تعديل..  المهم أن نتابع، ونفهم، ونحاول الوصول إلى الأفضل للجميع.

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
