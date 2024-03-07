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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماركة مسجلة.. شخصيات مصرية ملهمة في رمضان على راديو 9090

ماركة مسجلة لمحمد
ماركة مسجلة لمحمد على خير

تقدم إذاعة راديو 9090 طوال أيام شهر رمضان المبارك، برنامج "ماركة مسجلة" للإعلامي محمد علي خير.

يركز البرنامج على الحديث عن أبرز 30 شخصية مصرية في مجالاتهم أثروا في المجتمع المصري ما بين فن وصحافة وأدب ورياضة واقتصاد وكافة المجالات.

يسلط البرنامج الضوء على مسيرة الشخصيات المصرية الملهمة التي أثرت في المجتمع المصري في مجالات مختلفة، ويقدم البرنامج رحلة عبر إنجازات هذه الشخصيات، وكيف تغلبت على التحديات وحققت النجاح في حياتها.

يبث برنامج "ماركة مسجلة" الساعة 5:20 عصرًا ويعاد الواحدة والنصف صباحًا، على راديو 9090.

وأعلنت إذاعة راديو 9090، تقديم مسلسل "جريمة نص النيل" بطولة أحمد العوضي ومي كساب، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ويشهد المسلسل ظهور النجم أحمد العوضي لأول مرة في المسلسلات الإذاعية، وتدور أحداث المسلسل حول شاب من أسرة فقيرة يعيش بمنطقة شعبية مع عائلته، وتربطه علاقة حميمية مع النيل تجعله يقرر العمل على مركب بالنيل، رغم مؤهله العالي، ومن خلال عمله على المركب يمر بمواقف ومغامرات في إطار مثير ورومانسي.

«جريمة نص النيل» تأليف محمود حمدان ويشارك في كتابته رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل، إخراج علي مصيلحي.

المسلسل يذاع على راديو 9090 في تمام الرابعة عصرا، ويعاد الساعة 11:30 صباحا.

الصلاة قبل أذان الفجر ماركة مسجلة محمد على خير

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