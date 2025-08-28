لا معوقات.. الوطنية للانتخابات: إقبال من الناخبين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تلاحظ وجود إقبال في بعض اللجان الفرعية من الناخبين وذلك ظهر في نفاذ بطاقات الاقتراع في بعض اللجان الفرعية بانتخابات الشيوخ.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات :" ورد شكوى من احد المرشحين بوجود منع للناخبين المؤيدين له من التصويت وتم التواصل مع رئيس اللجنة الفرعية وتأكدان من سهولة الدخول والخروج لكافة الناخبين وعدم وجود أي معوقات لإدلاء أي ناخب بصوته".

وتابع أحمد بنداري:" ورد شكوى من أحد المرشحين لوجود تسويد في البطاقات لصالح مرشح آخر وتم التواصل مع رئيس اللجنة الفرعية وأفاد بعدم صحة هذه الشكوى وعدم وجود أي توجيه لأي ناخب".