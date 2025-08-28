مايا مرسي ووزير المالية القطري يوقعان اتفاقًا لتبادل الخبرات والتجارب التأمينية

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد على بن أحمد الكوارى وزير المالية بدولة قطر مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات

بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية في دولة قطر، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة والتي عقدت بمدينة العلمين.

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وكبار المسؤولين في كلا البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في نطاق اختصاصاتهما في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة في مجالات التنفيذ والتطوير وفقاً للتشريعات الوطنية لكل طرف.

كما تمكن الطرفين من تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب ذات الفائدة المشتركة التي تهم الطرفين بشأن كافة الموضوعات والمسائل ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات مع مراعاة القوانين الوطنية لكل طرف، فضلا عن تبادل التقارير والدراسات والتشريعات وغيرها من المصادر والمواد المتصلة بعمل الطرفين مع مراعاة القوانين الوطنية لكل طرف، وكذلك الخطط والبرامج والدورات التدريبية التي يعقدها كل طرف عبر الاتصالات المباشرة والمراسلات الرسمية، والإطلاع على تجارب الطرف الآخر.

كما سيتم تبادل الاستشارات الفنية في مجال التأمينات الاجتماعية، ذات الصلة بالمسائل القانونية والتأمينية والاستثمارية وإدارة المخاطر، والمقترحات على كل ما يستجد من تطورات في مجال التأمينات الاجتماعية في البلدين، وكذلك تبادل الخبرات من خلال زيارات الخبراء وبرامج تبادل الكفاءات، وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، وتنظيم الفعاليات عبر عقد المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة.