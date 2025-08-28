الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء عمل كافة اللجان الفرعية في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي :" :" كل اللجان بدأت في إجراءات فرز الأصوات ".

وتابع أحمد بنداري:" مستمرون في العمل لحين غلق باقي اللجان التي تشهد عمليات تصويت للناخبين المتواجدين في محيط هذه اللجان".

وأكمل احمد بنداري:" تلاحظ وجود إقبال في بعض اللجان الفرعية من الناخبين وذلك ظهر في نفاذ بطاقات الاقتراع في بعض اللجان الفرعية ".