الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العمل اليوم الأربعاء، في الدوائر الخمس محل الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، ، بموجب 1367 لجنة فرعية، مشيرًا إلى وجود كثافات من المواطنين في بعض اللجان.

بدء فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت

وأوضح" بنداري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6”، المذاع على قناة "الحياة"، أن عملية فرز الأصوات ستبدأ فور انتهاء انتخابات الإعادة غدًا الخميس، لافتًا إلى أن النجاح سيكون من نصيب المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

موعد إعلان نتيجة الإعادة بانتخابات الشيوخ

أشار أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن النتيجة النهائية لانتخابات الإعادة، سيتم إعلانها يوم 4 من سبتمبر المقبل.