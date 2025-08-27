الوطنية للانتخابات: المواطن المصري حريص على المشاركة في العملية الانتخابية بجولة الإعادة لمجلس الشيوخ

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم فتح اللجان الفرعية على مستوى 5 محافظات الاقصر والغربية والاسماعيلية وبني سويف، مشيرا إلى أن عدد المرشحين على جولة الاعادة 2 مرشحين في كل جولة، والحشد يكونم في المراكز التابعة للمرشحين.

وقال أحمد بنداري، خلال لقاء له عبر فضائية “أكسترا نيوز”، ان أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها خلال اليوم الأول من جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ، أن المواطن حريص على المشاركة في العملية الانتخابية والاوضاع كانت هادئة ولم يتم تسجيل شكاوي بخلاف أن بطاقات الإقتراع نفذت في بعض اللجان.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات الاقتراع سارت بسهولة ويسر من اليوم الأول في جولة الإعادة، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد اللجان غدا كثافات عالية.

