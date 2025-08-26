الوطنية للانتخابات تنتهى من استعدادات انتخابات النواب بعد جولة إعادة الشيوخ

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، بالتوازي مع إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة للإجراءات الانتخابية مجلس النواب، والتى لم يتم تحديد الجدول الزمني لإجراءاتها حتى الآن، ومن المقرر الكشف عن كافة التفاصيل عقب انتهاء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويبدأ المصريون بالتصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، غدًا وبعد غدًا، الأربعاء والخميس، داخل جمهورية مصر العربية بعد انتهاء اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر، والوادى الجديد.

وقال القاضى أحمد بندراى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لم تتلق أى معوقات فى اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة، وأن عملية الاقتراع سارت بشكل منتظم وجيد.

وأكد على أنه بعد انتهاء التصويت يتم الفرز داخل اللجان العامة وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها وهى الوحيدة التى لها الحق فى إعلان نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 4 سبتمبر المقبل.

من جانبه ينظم الدستور المصري إجراء انتخابات مجلس النواب بدقة، وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وبناءً على ذلك، من المقرر أن تنتهي مدة المجلس الحالي في يناير 2026، ويجب إجراء الانتخابات الجديدة خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء هذه المدة، أي بحلول نوفمبر 2025 كحد أقصى.