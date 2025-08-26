قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للانتخابات تنتهى من استعدادات انتخابات النواب بعد جولة إعادة الشيوخ

الوطنية للانتخابات تنتهى من استعدادات انتخابات النواب بعد جولة إعادة الشيوخ
الوطنية للانتخابات تنتهى من استعدادات انتخابات النواب بعد جولة إعادة الشيوخ
إسلام دياب

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، بالتوازي مع إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة للإجراءات الانتخابية مجلس النواب، والتى لم يتم تحديد الجدول الزمني لإجراءاتها حتى الآن، ومن المقرر الكشف عن كافة التفاصيل عقب انتهاء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويبدأ المصريون بالتصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، غدًا وبعد غدًا، الأربعاء والخميس، داخل جمهورية مصر العربية بعد انتهاء اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر، والوادى الجديد.

وقال القاضى أحمد بندراى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لم تتلق أى معوقات فى اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة، وأن عملية الاقتراع سارت بشكل منتظم وجيد.

وأكد على أنه بعد انتهاء التصويت يتم الفرز داخل اللجان العامة وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها وهى الوحيدة التى لها الحق فى إعلان نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 4 سبتمبر المقبل.

من جانبه ينظم الدستور المصري إجراء انتخابات مجلس النواب بدقة، وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وبناءً على ذلك، من المقرر أن تنتهي مدة المجلس الحالي في يناير 2026، ويجب إجراء الانتخابات الجديدة خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء هذه المدة، أي بحلول نوفمبر 2025 كحد أقصى.

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

ترشيحاتنا

اينو

معتز إينو: عملت محضر إثبات حالة للزمالك في القسم بخطة من الأهلي

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

الزمالك

مجلس الزمالك يناقش تطورات ملف أرض 6 أكتوبر

بالصور

خطوات لمعان الشعر في المنزل

خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد