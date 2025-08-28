كانت زى القمر.. وفاة طفلة في حضن أمها أثناء الرضاعة

أثارت وفاة طفلة أثناء الرضاعة حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.



توفيت طفلة صغيرة أثناء الرضاعة حيث تسبب الحليب في إصابتها بحالة "شرقة".

ووفقا لما جاء في موقع onlymyhealth إن اختناق الأطفال الرضع قد يكون مخيفًا، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر:

اعصري بعض الحليب قبل الرضاعة هذا يُساعد على تنظيم تدفق الحليب.

ارضعي طفلكِ في وضعية استرخاء.

تجنبي إرضاعه وهو منزعج أو يبكي.

فكّري في وضعيات الرضاعة حيث أن بعض الوضعيات، مثل وضعية الاستلقاء أو وضعية كرة القدم، قد تساعد على إبطاء تدفق الحليب.

اطلبي المساعدة من استشارية رضاعة

إذا كنتِ تعانين من مشاكل مستمرة، يمكن لاستشارية الرضاعة تقديم الإرشاد والدعم.

علامات الخطر



متى يجب طلب المشورة الطبية

من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا بدلًا من أن تندم و تواصل مع طبيب الأطفال إذا:

يستمر طفلك في الاختناق بشكل متكرر

أنت قلق بشأن إمدادات الحليب لديك

تلاحظ صعوبات أخرى في التغذية



تذكري أن الاختناق بحليب الأم أمر شائع نسبيًا، وفي معظم الحالات، يمكن السيطرة عليه بفعالية وبفهم الأسباب واتخاذ التدابير الوقائية، يمكنكِ المساعدة في ضمان تجربة رضاعة طبيعية آمنة وممتعة لكِ ولطفلكِ.