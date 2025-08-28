مواجهات ريال مدريد في مرحلة الدوري من أبطال أوروبا 2025/2026

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية، مراسم قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025/2026، والتي كشفت عن هوية منافسي ريال مدريد في هذه المرحلة.

ويشارك في البطولة 36 فريقًا، حيث يخوض كل نادٍ 8 مباريات أمام منافسين مختلفين، نصفها على أرضه والنصف الآخر خارج ملعبه، وفق النظام الجديد المعتمد منذ النسخة الماضية.

وجاءت قرعة ريال مدريد لتضعه في مواجهات قوية أمام كبار القارة، حيث سيصطدم بعمالقة مثل مانشستر سيتي، ليفربول، ويوفنتوس، إلى جانب فرق أخرى لها ثقل أوروبي مثل بنفيكا، مارسيليا، أوليمبياكوس، موناكو، وكيرات الكازاخستاني.

ويسعى النادي الملكي بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، لتعويض إخفاق الموسم الماضي، حين ودّع البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام آرسنال ذهابًا وإيابًا.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبًا، ما يجعله المرشح الأبرز دائمًا للمنافسة على اللقب، خصوصًا مع الطموح الجديد تحت قيادة ألونسو.

مواجهات ريال مدريد في مرحلة الدوري: