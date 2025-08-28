الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت باليوم الأخير من جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

أعلن القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء التصويت فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بجولة الإعادة التى تمت فى محافظات الغربية وبنى يوسف والأقصر والوادى الجديد والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار التصويت فى بعض اللجان التى تشهد كثافات عالية من الناخبين حتى بعد الساعة التاسعة مساء.

وأضاف بندارى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات إن اللجان الفرعية فى دوائر جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والبالغ عددها 1367 لجنة فرعية على مستوى 5 محافظات، انتهت من أعمال التصويت ولم يتبقى سوى عدد قليل من اللجان المستمرة بعد التاسعة مساء، ومنها لجنة 49 فى القرنة بالأقصر و4 لجان فى بنى سويف.

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، لاطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين فى الداخل فى اليوم الأخير من التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد القاضى أحمد بندارى، أن اليوم الثانى والأخير من التصويت فى جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، شهد إقبالا كثيفا من الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان منذ التاسعة صباحا، فيما وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بضرورة تمكين أخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى من التصويت حتى بعد الساعة التاسعة مساء، كما دفعت الهيئة الوطنية بعدد من الموظفين الاحتياطيين لمساعدة رؤساء اللجان الفرعية التى شهدت زحاما بتخفيف التكدس، ومد اللجان ببطاقات اقتراع جديدة نظرا لنفاذ بعضها.

وأشارت الهيئة إلى أنه عقب انتهاء التصويت بدأت عملية الفرز داخل اللجان الفرعية وارسال الحصر الخاص بها إلى اللجان العامة التى راجعت وقامت باعداد محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات.

وتنافس فى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخب.