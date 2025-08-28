رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 بنسبة نجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للنظام القديم.

وقد كشفت احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 عن أعداد الطلاب الراسبين الباقين للإعادة في كل شعبة

فبحسب احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ، بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني ١٥٤٩٧٧ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٤٩١٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٤٠٣١٨ طالبًا وطالبة ، وبناءا عليه يبلغ عدد الراسبين 14597 طالب وطالبة

عدد الراسبين علمي علوم النظام الجديد

وبحسب احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ، فبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني ٨٥١١٩ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٨٥٠٨١ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧٦٠٤٢ طالبًا وطالبة … وبناءا عليه يبلغ عدد الراسبين 9039 طالب وطالبة، وإجمالي نسبة النجاح بلغت ٨٩,٤%.

عدد الراسبين في علمي رياضة النظام الجديد

وبحسب احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ، فبالنسبة لشعبة (علمي رياضة) نظام جديد، فقد تقدم لامتحانات الدور الثانى ١٥٣٦٥ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٣٥٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٩٧٥ طالبًا وطالبة، وبناءا عليه يبلغ عدد الراسبين 1380 طالب وطالبة ، و إجمالي نسبة النجاح بلغت ٩١%.

عدد الراسبين في أدبي النظام الجديد

وبحسب احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ، بينما تقدم لامتحانات الدور الثانى من الشعبة الأدبية (نظام جديد) ٤٢٣٤٤ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤٢٣٣٨ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٣٩٢٩٢ طالبًا وطالبة، وبناءا عليه يبلغ عدد الراسبين 3046 طالب وطالبة ، وإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩٢,٨%.

عدد الراسبين علمي علوم النظام القديم

وأكدت احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ، أنه بالنسبة للنظام القديم شعبة (علمى علوم) فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ٧٨٤٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٧٨٣٤ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧١٤٣ طالبًا وطالبة، وبناءا عليه يبلغ عدد الراسبين 691 طالب وطالبة ، و إجمالي نسبة نجاح بلغت ٩١,٢%.



عدد الراسبين علمي رياضة النظام القديم



كما أكدت احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ، أنه بالنسبة للنظام القديم شعبة (علمى رياضة) فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ١٤٨٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٤٨٦ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٤٢ طالبًا وطالبة، وبناءا عليه يبلغ عدد الراسبين 144 طالب وطالبة ، و إجمالي نسبة نجاح بلغت ٩٠,٣%.

عدد الراسبين أدبي النظام القديم

وأكدت احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ، ، أنه بالنسبة للنظام القديم الشعبة الأدبية، فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ٢٨٢١ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٨٢١ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٢٥٢٤ طالبًا وطالبة، وبناءا عليه يبلغ عدد الراسبين 297 طالب وطالبة ، و إجمالي نسبة نجاح بلغت ٨٩,٥%.