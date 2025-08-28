خالد الغندور يطرح تساؤلًا حول التعاقد مع اللاعبين الأجانب وقيدهم في الدوري

نشر الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك يتناول فيه أزمة قيد اللاعبين تحت السن والأجانب في قائمة الفرق بالدوري الممتاز.

وقال الغندور: “مجرد معلومة.. لما بتجيب أكثر من لاعب تحت السن وتمضيه 5 سنين، الطبيعي بعد سنة أو سنتين هيكون مقيد في الفريق الأول، وأنت أساسًا جايب لاعيبة أجانب في الفريق الأول ممضيهم 4 سنين، والمسموح 5 أجانب فقط.. يا ترى هتتصرف إزاي لو كلهم مؤثرين معاك وانت ملزم برواتبهم؟".

ومن ناحية أخرى فإن فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.