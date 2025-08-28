قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
بعد ظهور نتيجة الدور الثاني.. التعليم العالي تكشف عن تنسيق الكليات والمؤشرات الأولية
شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو
البيت الأبيض: ترامب غاضب من هجمات روسيا على أوكرانيا ويعد ببيان حاسم
توقعات بانخفاض مجدد لأسعار الفائدة بواقع 2% خلال الاجتماعات المقبلة
​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها
من الحلم إلى الوهم.. 70 طالبًا يحررون محاضر ضد أكاديمية الضيافة بسوهاج بعد "رحلة الموت" في شاطئ أبو تلات
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي وبيراميدز قبل قمة الجولة الخامسة في الدوري
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق
الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسالة مؤثرة من زوجة الفنان سامح حسين: "اللهم رد كل مريض إلى أهله سالماً معافاً"

سامح حسين وزوجته
سامح حسين وزوجته
يمنى عبد الظاهر

حرصت وسام عبد القادر زوجة الفنان سامح حسين على الدعاء لزوجها، بعد تعرضها لوعكة صحية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام


 

وعلقت وسام علي الصوره :" اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً ونسآلك أن تعوضهم خيراً عن كل لحظة وجع وآلم... اللهم رد كل مريض إلى أهله سالماً معافاً من كل أذى أو ضر وقر أعينهم بتمام شفائه ... اللهم آمين".

سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين ، تعرضه لوعكة صحية، وشارك منشورًا أثار فيه قلق جمهوره ومحبيه. 

وكتب سامح حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وتابع: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا”.

وأضاف: “ما أضعف الإنسان!!!!!”.

من جانب آخر، شارك الفنان سامح حسين صورا من فيلم “تحت الطلب”، مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” وعلق عليها قائلاً: “التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم للأبد”.

وتدور أحداث فيلم "تحت الطلب" فى إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سميرو من تأليف زوجته وسام حامد، وإخراج هاني حمدي.

وسام عبد القادر سامح حسين تعرضها لوعكة صحية فيلم “تحت الطلب نانسي صلاح

